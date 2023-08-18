Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı!
Bankalarda yeni dönem başladı. Yeni gelişmeyi Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu duyurdu. Banka şubesinde 10 bin TL sınırı geldi.
Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak bankalardaki yeni dönemi açıkladı.
Babuşcu, banka şubelerinde yapılacak işlemlerle ilgili yeni kararı duyurarak birçok bankanın 10 bin lira altındaki işlemleri gişeden yapmayı yasakladığını aktardı.
Babuşcu'nun açıklaması şöyle:
"Banka şubesinde 10 bin TL sınırı Bankalar, belli bir tutarın altında para çekme-yatırma, fatura ödeme, EFT gibi işlemleri banka şubesi dışındaki kanallara yöneltmek için harekete geçti. Birçok banka uzun süredir belirli bir tutarın altındaki nakit para işlemleri için müşterilerini ATM’lere yönlendirirken bazı bankalar artık 10.000 TL altındaki işlemlerin gişeden yapılmasını yasakladı."
Babuşcu'nun paylaşımına gelen yorumlar ise dikkat çekti. Bazı kullanıcılar banka şubelerinde yaşadığı deneyimleri aktarırken, söz konusu yasağa anlam veremeyenler oldu.
Kullanıcıların paylaşımlarından bazıları şöyle: