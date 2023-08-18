Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı!

"Banka şubesinde 10 bin TL sınırı Bankalar, belli bir tutarın altında para çekme-yatırma, fatura ödeme, EFT gibi işlemleri banka şubesi dışındaki kanallara yöneltmek için harekete geçti. Birçok banka uzun süredir belirli bir tutarın altındaki nakit para işlemleri için müşterilerini ATM’lere yönlendirirken bazı bankalar artık 10.000 TL altındaki işlemlerin gişeden yapılmasını yasakladı."