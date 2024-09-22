Banka Şifresi 4 Haneli Olanlar Yandı! Hemen Şifrenizi Değiştirin

Son yapılan bir araştırma, internet kullanıcılarının şifre seçiminde hala ciddi hatalar yaptığını ortaya koydu. İncelenen milyonlarca kullanıcı PIN'inde, "1234", "1111" ve "0000" gibi kolay tahmin edilebilen kombinasyonların en sık tercih edilenler arasında olduğu belirlendi. Bu durum, kullanıcıları siber saldırılara karşı savunmasız bırakıyor.