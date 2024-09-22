Banka Şifresi 4 Haneli Olanlar Yandı! Hemen Şifrenizi Değiştirin
Uzmanlar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren banka şifresi ile ilgili önemli uyarıda bulundu. Banka şifresi 4 haneli olanlar, şifreniz eğer böyleyse hemen değiştirin.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yapılan bir araştırma, internet kullanıcılarının şifre seçiminde hala ciddi hatalar yaptığını ortaya koydu. İncelenen milyonlarca kullanıcı PIN'inde, "1234", "1111" ve "0000" gibi kolay tahmin edilebilen kombinasyonların en sık tercih edilenler arasında olduğu belirlendi. Bu durum, kullanıcıları siber saldırılara karşı savunmasız bırakıyor.
ŞİFRENİZ BÖYLEYSE HEMEN DEĞİŞTİRİN
Uzmanlar, daha güvenli bir internet deneyimi için kullanıcıların karmaşık şifreler tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.
Araştırma, "8557", "8438" ve "9539" gibi daha zor tahmin edilebilecek şifrelerin ise en az kullanıldığı örnekler arasında yer aldığını gösteriyor.
Bu bulgular, kullanıcıların şifre güvenliği konusunda yeterince bilinçli olmadığını ortaya koyuyor. Kolay tahmin edilen şifreler, kişisel bilgilerin çalınması ve hesapların ele geçirilmesi gibi ciddi riskler doğurabiliyor.
En Çok Kullanılan Şifreler:
7777
1234
1111
0000
1212
1004
2000
4444
2222
6969
Uzmanlar, bu tür basit şifrelerin siber saldırılara karşı büyük bir risk taşıdığının altını çizdi. Toplamda 10 bin farklı kombinasyona sahip dört haneli şifrelerin güvenliğini sağlamak için daha karmaşık kombinasyonlar tercih edilmesi gerektiği belirtildi.
En Az Kullanılan Şifreler:
6827
0859
6793
0738
8557
8438
9539
7063
6835
8093
ATM'lerde kullanılan PIN şifrelerinin dikkatlice seçilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, kullanıcıların siber güvenlik bilincini artırmaları ve güçlü şifreler kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Güçlü ve tahmin edilmesi zor şifreler, siber suçlara karşı daha fazla koruma sağlar.