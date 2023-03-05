Banka promosyon rakamları güncellendi! İşte en yüksek promosyon veren bankalar
EYT yasasıyla beraber emekli promosyonları hakkında aramalar hız kazandı. Mart ayı geldi, çattı. Bankalar promosyon yarışına şimdiden başladı. Rakamlar güncellendi. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? Mart ayı emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte detaylar...
EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve emeklilik başvurularının alınmaya başlamasıyla birlikte gözler promosyon kampanyalarına çevrildi. Yasayla beraber 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken, maaşlarını da Nisan ayında alacak. Bu aşamada müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar, EYT'lilere özel emekli promosyon ödemelerini güncelledi. Peki, Mart ayı emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte detaylar...
EYT'nin Meclis'te kabul edilmesinden sonra bankalar, EYT'lilere özel promosyon kampanyası için çalışmaya başladı. Kampanyalarda bazı bankalar koşulsuz promosyon ödemesi yanında 1000 TL'ye kadar bonus veriyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen düzenlemenin Meclis'ten geçip yasalaşmasından sonra gözler emekli promosyonlarına çevrildi. Bankalar EYT promosyonlarını güncellemeye başladı.
EYT BANKA SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
EYT başvuruları SGK ve e-Devlet üzerinde yapılacak. EYT başvurusunu e-Devlet'ten yaparken, SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.