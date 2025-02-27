Banka Müşterileri İçin Harekete Geçti! Tamamen Bedava Olacak

Yıl boyunca devam edecek olan kampanyaya, HADİ uygulaması üzerinden katılım sağlanabiliyor. Banka müşterileri, bu kampanya sayesinde yıllık çay ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecek.

Ömür boyu ücretsiz olan Hadi Kredi Kartı, TOM Bank'ın dijital bankacılık uygulaması HADİ üzerinden başvurulabiliyor. Başvuru yapan müşteriler, kartlarını en yakın A101 mağazasından ya da adreslerine teslim alarak alabiliyor. Ayrıca, Hadi Kredi Kartı sahipleri, otomatik talimat vererek düzenli altın birikimi yapma imkanı da buluyor.