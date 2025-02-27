Banka Müşterileri İçin Harekete Geçti! Tamamen Bedava Olacak
TOM Bank, Hadi Kredi Kartı kullanıcılarına yıl boyunca bedava çay kazanma fırsatı sunuyor.
Kaynak: AA
Banka, her ay 3 bin lira ve üzeri harcama yapan veya 500 lira ve üzeri "Altın Biriktiren Hesap" talimatı veren müşterilerine Lipton Yellow Label 48'li Demlik Poşet Çay hediye ediyor.
HER AY BEDAVA OLACAK
TOM Bank'tan yapılan açıklamaya göre, "Yanındaki Banka" yaklaşımını benimseyen banka, müşterilerinin ev ekonomilerine katkı sağlamak için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi Kredi Kartı ile A101'den alışveriş yapan müşteriler, her ay bedava çay alabilecek.
Yıl boyunca devam edecek olan kampanyaya, HADİ uygulaması üzerinden katılım sağlanabiliyor. Banka müşterileri, bu kampanya sayesinde yıllık çay ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecek.
Ömür boyu ücretsiz olan Hadi Kredi Kartı, TOM Bank'ın dijital bankacılık uygulaması HADİ üzerinden başvurulabiliyor. Başvuru yapan müşteriler, kartlarını en yakın A101 mağazasından ya da adreslerine teslim alarak alabiliyor. Ayrıca, Hadi Kredi Kartı sahipleri, otomatik talimat vererek düzenli altın birikimi yapma imkanı da buluyor.