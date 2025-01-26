Banka Hesaplarına 20 Ay Boyunca 18 Bin Lira Para Yatacak! Bu Şartı Sağlayanlar yaşadı

Çocukla Aynı Evde Yaşamak: Çocukla aynı evde yaşama şartı.

Bekâr Anne: Çocuğun velayetinin anneye ait olması ve aynı adreste yaşanması.

Çalışma Durumu: En geç kayıt tarihinden itibaren tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışmak (SGK 4/a sigortalıları).

Bakıcı İstihdamı: Tam zamanlı çalışanların, çocuk bakıcısını sigortalı olarak istihdam etmesi.