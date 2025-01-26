Banka Hesaplarına 20 Ay Boyunca 18 Bin Lira Para Yatacak! Bu Şartı Sağlayanlar yaşadı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere yönelik yeni bir destek paketini duyurdu. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ortak finansmanıyla gerçekleştirilen proje, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki annelere 20 ay süresince finansal destek sağlayacak. Peki, bu destekten kimler faydalanabilecek ve ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II adı verilen proje, Türkiye ile AB işbirliğiyle yürütülecek. SGK tarafından hayata geçirilen proje, 20 ay süresince İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 3 bin 500 anneden faydalanacak.
DESTEK MİKTARLARI ARTIRILDI
Proje kapsamında, toplamda 15 milyon 295 bin 329 TL kaynak sağlanacak. Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, destek ödemelerinin miktarlarını açıkladı. Yapılacak ödemeler şöyle belirlendi:
Tam zamanlı çalışan annelere: 18.926 TL (510 avro)
Bekâr veya özel ihtiyaçlı çocuğu olan annelere: 20.779 TL (560 avro)
Yarı zamanlı çalışan annelere: 9.462 TL (255 avro)
Bekâr veya özel ihtiyaçlı çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere: 11.317 TL (305 avro)
BAŞVURU ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI
Projeden faydalanmak için başvuru yapılabilecek 8 şart şu şekilde:
Çocuk Yaşı: Başvuru tarihinden itibaren çocuğun 0-24 aylık olması.
İkametgah: Ankara, İstanbul veya İzmir’de ikamet etmek.
Çocukla Aynı Evde Yaşamak: Çocukla aynı evde yaşama şartı.
Bekâr Anne: Çocuğun velayetinin anneye ait olması ve aynı adreste yaşanması.
Çalışma Durumu: En geç kayıt tarihinden itibaren tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışmak (SGK 4/a sigortalıları).
Bakıcı İstihdamı: Tam zamanlı çalışanların, çocuk bakıcısını sigortalı olarak istihdam etmesi.
Analık İzni: Proje dönemi içinde analık izninde olmamak.
Bakıcının Ücreti: Bakıcının maaşının asgari ücret seviyesinde olması.
Bu şartları yerine getiren anneler, belirtilen şehirlerdeki projeye başvurabilecek ve 20 ay süresince destek alabilecekler.