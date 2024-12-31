Banka Hesabına Bu Şekilde ATM'den Para Çekenler Yandı! Rekor Hapis Cezası Var

HESAP KİRALAYANLAR CİDDİ SUÇLARLA YARGILANABİLİYOR

Bazı kişiler, farklı bankalardan hesap açarak bunları kiralayıp, her bir hesap için aylık 2-3 bin lira kazanma umuduyla suç işlemeye yönelebiliyor. Ancak, hesaplarını kiralayanlar, sonunda bu suçlardan dolayı hapisle cezalandırılabiliyor. Ayboğa, "Hesabını kiralayan bir kişi, 10 farklı hesaptan 2-3 bin lira kazanacağını düşünüyor, ancak yapılan suçlar sonucunda ciddi cezalarla karşılaşıyor" dedi.