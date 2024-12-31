Banka Hesabına Bu Şekilde ATM'den Para Çekenler Yandı! Rekor Hapis Cezası Var
Banka hesaplarını kiralayan ve dolandırıcıların tuzağına düşen kişiler, 10 yıla kadar hapis cezası gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşabiliyor. "Kolay para kazanma" vaadiyle banka hesaplarını kiralayanların, hesapları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanabiliyor.
Kaynak: AA
Son dönemde artan vakalarla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Çağrı Ayboğa, ek gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kiralayan kişilerin, suç işlediklerinde de sorumlu tutulduğunu belirtti. Ayboğa, bu kişilerin genellikle "Kripto para ticareti yapacağız" veya "Halka arz için hesap gerekiyor" gibi bahanelerle hesaplarını kiralamaya ikna edildiğini ifade etti. Kiralanan hesaplar, kara para aklama, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve terör finansmanı gibi suçlar için kullanılabiliyor.
SUÇLULAR GÜVEN KAZANARAK HESAPLARI KİRALIYOR
Hesap kiralama tuzağına düşen kişilerin, güven kazanarak hesaplarını paylaşmaları sağlanıyor. Ayboğa, dolandırıcıların, "Kripto para ticareti yapacağız, sana karşılığında ödeme yapacağız" gibi vaatlerle kişilerin banka hesap bilgilerini aldıklarını söyledi. Bu tür suçları işleyen kişiler, genellikle "patates hat" dediğimiz numaralar kullanarak izlerini kaybettiriyor ve dolandırıcılıkla elde edilen parayı kendi hesaplarına aktarıyorlar.
HESAP KİRALAYANLAR CİDDİ SUÇLARLA YARGILANABİLİYOR
Bazı kişiler, farklı bankalardan hesap açarak bunları kiralayıp, her bir hesap için aylık 2-3 bin lira kazanma umuduyla suç işlemeye yönelebiliyor. Ancak, hesaplarını kiralayanlar, sonunda bu suçlardan dolayı hapisle cezalandırılabiliyor. Ayboğa, "Hesabını kiralayan bir kişi, 10 farklı hesaptan 2-3 bin lira kazanacağını düşünüyor, ancak yapılan suçlar sonucunda ciddi cezalarla karşılaşıyor" dedi.
180 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Ayboğa, bir müvekkilinin banka hesabını kiralayarak suç işlemeye karıştığını ve bu kişinin dolandırıcılık suçlarından 180 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığını belirtti. Ayakkabı boyacısı bir müvekkilinin, kendisine "Hesaplarını kullanacağız, sana kar payı vereceğiz" denerek dolandırıldığını ifade eden Ayboğa, bu kişinin sonunda suçsuz olduğu kanıtlanarak tahliye olduğunu, ancak uzun süre tutuklu kaldığını söyledi.
BANKA HESABI KİRALAYANLAR İÇİN CEZA SÜRELERİ
Ayboğa, banka hesaplarını kiralayan kişilerin, kiralanan hesaplar üzerinden işlenen suçlara göre değişik cezalara çarptırılabileceğini belirtti. Kiralanan hesaplar, yasa dışı bahis için kullanıldığında 3-5 yıl, nitelikli dolandırıcılık için ise 3-10 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.