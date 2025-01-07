Banka Faizleri Çakıldı: 1 Yıl Geri Ödemesiz 60 Ay Vadeli 500 Bin TL Kredi Verilecek
Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi, esnaf ve sanatkarlar için uygun koşullarda kredi fırsatı beklentisini arttırdı. Bazı kredi paketleri, 1 yıla kadar geri ödemesiz 60 aya varan vadelerle kredi imkanı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 50'den yüzde 47.5'e indirerek, kredi piyasasında hareketlenmeye neden oldu. Bu düşüş, kamu bankalarının esnaf ve sanatkarlar için sağladığı kredi kampanyalarını hızlandırdı. Özellikle kamu bankaları, uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme planlarıyla esnaf ve sanatkarlara kredi imkanları sunuyor.
VADE UZADIKÇA FAİZ DÜŞÜYOR
Bazı kredi paketleri, 1 yıla kadar geri ödemesiz 60 aya varan vadelerle sunuluyor. Kredi vadesi uzadıkça faiz oranları da düşüyor. Örneğin, 24-36 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 3.75 iken, 37-48 ay vadede yüzde 3.25, 49-60 ay vadede ise yüzde 2.99 seviyelerine geriliyor.
İşletme sermayesi için 750 bin TL, iş yeri ve taşıt alımları için ise 1 milyon 500 bin TL'ye kadar yatırım kredisi kullandırılıyor. Kamu bankalarının sağladığı krediler, yüksek faiz ortamında esnafın finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olurken, makine, ekipman ve taşıt gibi yatırımlar için kullanılabiliyor.