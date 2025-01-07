Banka Faizleri Çakıldı: 1 Yıl Geri Ödemesiz 60 Ay Vadeli 500 Bin TL Kredi Verilecek

İşletme sermayesi için 750 bin TL, iş yeri ve taşıt alımları için ise 1 milyon 500 bin TL'ye kadar yatırım kredisi kullandırılıyor. Kamu bankalarının sağladığı krediler, yüksek faiz ortamında esnafın finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olurken, makine, ekipman ve taşıt gibi yatırımlar için kullanılabiliyor.