Banka Devi Kredi Kartlarının Hepsini Kapatacağını Duyurdu: Milyonlarca Müşteri Şokta

Büyük gelirini Asya bölgesinden elde eden HSBC, 2019 yılına göre Çin'de yaklaşık bir milyon kredi kartı kullanıcısına hizmet veriyordu. Ancak bu müşteri kitlesine rağmen banka, Çin'deki kredi kartı biriminin sürdürülebilir bir kârlılığa erişmesini sağlayamadı.

HSBC'nin bu kararı, hem banka hem de Çin'deki finansal sektör için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.