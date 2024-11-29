Banka Devi Kredi Kartlarının Hepsini Kapatacağını Duyurdu: Milyonlarca Müşteri Şokta
Dünya devi HSBC, Çin'deki kredi kartı işinden çekilme kararı aldı. Sekiz yıl önce faaliyete geçirdiği bu birimi kârlı hale getiremeyen banka, büyüyen Çin pazarında beklenen başarıyı yakalayamadı.
Kaynak: Reuters
Uluslararası bankacılık devi HSBC, Çin'deki kredi kartı birimini kapatma kararını aldı. Banka, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'de kredi kartı işlemlerinde beklenen kârlılığını sağlayamadığını ve bu alandan çekildiğini açıkladı.
Yaklaşık sekiz yıl önce faaliyete geçen birimin kapatılmasıyla ilgili olarak, iki kaynak HSBC'nin bu birimi satmayı denediğini ancak başarılı olamadığını ifade etti.
HSBC Sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Çin anakarasındaki Premier ve Global Özel Bankacılık hizmetleri kapsamında, uluslararası seyahat ve yaşam tarzına uygun kredi kartı hizmetlerine devam etmekte" refahtan yararlandı.
HSBC Sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Çin anakarasındaki Premier ve Global Özel Bankacılık hizmetlerimiz kapsamında, uluslararası seyahat ve yaşam tarzına yönelik kredi kartı hizmetleri sunmaya devam ediyoruz" dedi.
Büyük gelirini Asya bölgesinden elde eden HSBC, 2019 yılına göre Çin'de yaklaşık bir milyon kredi kartı kullanıcısına hizmet veriyordu. Ancak bu müşteri kitlesine rağmen banka, Çin'deki kredi kartı biriminin sürdürülebilir bir kârlılığa erişmesini sağlayamadı.
HSBC'nin bu kararı, hem banka hem de Çin'deki finansal sektör için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.