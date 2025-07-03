Banka Devi İşten Çıkarmaya Müdürlerden Başladı: Yüzlercesini Kapının Önüne Koydu, Gerekçesi Şaşırttı
Hollanda merkezli küresel finans kuruluşu ING, organizasyon yapısındaki dengesizlikleri gerekçe göstererek, toptan bankacılık departmanında 230 pozisyonu kapatacağını duyurdu. Kararın özellikle üst düzey yöneticileri kapsayacağı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Pazartesi günü yapılan resmi açıklamada, bankanın üst yönetim kademesinde "gereğinden fazla sayıda" görevli bulunduğu ve bu durumun kurumsal verimliliği olumsuz etkilediği ifade edildi. Bu kapsamda yapılan yeniden yapılanma planıyla, direktör ve genel müdür düzeyindeki birçok pozisyonun sona ereceği belirtildi.
TİCARİ VE ÖN BÜRO AĞIRLIKLI OLDU
Bloomberg News’in aktardığı bilgilere göre, işten çıkarmaların büyük bölümü ticari ve ön büro görevlerinde bulunan yöneticileri kapsıyor. ING yetkilileri, bu hamlenin yalnızca maliyet azaltma değil, aynı zamanda iş gücü yapısında daha etkin bir denge kurma amacı taşıdığını vurguladı.
İŞTEN ÇIKARMALAR KÜRESEL ÖLÇEKTE UYGULANACAK
Banka yönetimi tarafından yapılan açıklamada, pozisyon kapatma sürecinin sadece belirli bir bölgeyle sınırlı olmayacağı, tüm şubeleri kapsayan kademeli bir uygulama planlandığı belirtildi. ING, kararın mevcut ekonomik ortamda rekabet gücünü koruma çabasının bir parçası olduğunu ifade etti.