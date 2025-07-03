Banka Devi İşten Çıkarmaya Müdürlerden Başladı: Yüzlercesini Kapının Önüne Koydu, Gerekçesi Şaşırttı

İŞTEN ÇIKARMALAR KÜRESEL ÖLÇEKTE UYGULANACAK

Banka yönetimi tarafından yapılan açıklamada, pozisyon kapatma sürecinin sadece belirli bir bölgeyle sınırlı olmayacağı, tüm şubeleri kapsayan kademeli bir uygulama planlandığı belirtildi. ING, kararın mevcut ekonomik ortamda rekabet gücünü koruma çabasının bir parçası olduğunu ifade etti.