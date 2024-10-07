Banka ATM'lerinde Bir Devir Kapandı! BDDK Harekete Geçti

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BDDK’nın yaygın kullanılan bazı şifreleri kalıcı olarak bloke edeceğini duyurdu. Bu kapsamda, ‘1453, 1923, 1234, doğum tarihleri ve plaka kodları’ gibi şifrelerin banka ve kredi kartları için yasaklanacağı bildirildi.

Babuşçu, yeni düzenlemenin gerekçesi olarak artan dolandırıcılık vakalarını gösterdi ve bu uygulamanın yarından itibaren geçerli olacağını belirtti.