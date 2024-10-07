Banka ATM'lerinde Bir Devir Kapandı! BDDK Harekete Geçti
Kredi ve banka kartları üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık vakalarındaki artış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) harekete geçirdi. Ekonomist Şenol Babuşçu, ATM'lerde kullanılan bazı şifrelerin yarından itibaren geçerli olmak üzere devre dışı bırakılacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir uygulanan sıkı para politikalarına rağmen yüksek enflasyonu kontrol altına almakta zorlanan ekonomi yönetimi, ATM işlemlerinde bir dizi yeni düzenleme yapma kararı aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise Türk lirasındaki değer kaybına rağmen yeni banknot basımına gitmeyerek bankaların para işlemlerinde zorluk yaşamasına neden oldu.
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BDDK’nın yaygın kullanılan bazı şifreleri kalıcı olarak bloke edeceğini duyurdu. Bu kapsamda, ‘1453, 1923, 1234, doğum tarihleri ve plaka kodları’ gibi şifrelerin banka ve kredi kartları için yasaklanacağı bildirildi.
Babuşçu, yeni düzenlemenin gerekçesi olarak artan dolandırıcılık vakalarını gösterdi ve bu uygulamanın yarından itibaren geçerli olacağını belirtti.
BDDK’nın belirlediği yasaklı şifrelerden birini kullanan kart sahipleri, ATM’den yapacakları ilk işlemde uyarı alacak. Kullanıcılardan, şifre değiştirme ekranına yönlendirilerek yeni şifre belirlemeleri istenecek.
Kart kullanıcıları, bu işlemi yalnızca ATM üzerinden yapmak zorunda değil; internet veya mobil bankacılık kanalları aracılığıyla da şifrelerini anında değiştirebilecek.