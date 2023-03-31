Bank Of America: Dolarda yüzde 15-25 artış bekliyoruz
Bank of America Securities Türkiye’nin ekonomide dengelenmesi için dolar/TL kurunun yüzde 15-25 düzeyinde artması gerektiğini söyledi.
BofA Securities ekonomist ve stratejistlerine göre tüm göstergeler Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ederken, bu dengelenme de finansal koşullarda sıkılaşma, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve Türk lirasında yüzde 15-25 arası bir değer kaybı ile sağlanabilir.
Kurumun Zümrüt İmamoğlu, Merveille Paja, David Hauner ve Mikhail Liluashvili imzalı ve 30 Mart tarihli raporunda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin Dolar/TL ’nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.
Raporda, “Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler” denildi.
Raporda şu değerlendirmeler yapıldı: