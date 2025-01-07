Balon Turizminde Yeni Rota Arayışı: 2 Milyon Turist Potansiyeli Var

Firuz Bağlıkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sıcak hava balonu turlarına katılan kişi sayısının 2024'de 933 bin kişiye ulaştığını açıkladığını hatırlattı.

Bağlıkaya, Uraloğlu'na ve SHGM yetkililerine balon turlarının gelişimi konusunda verdikleri destek için teşekkür ederek, katma değeri yüksek turizm ürünlerinin Türkiye için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Dünyada tüm ülkelerin turist sayısından ziyade turizm gelirlerindeki artışa odaklandığına işaret eden Bağlıkaya, "Dolayısıyla katma değeri yüksek ürünlerin önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu anlamda balon turları konusundaki gelişimi çok kıymetli buluyoruz. TÜRSAB olarak ürün çeşitliliğini artırarak turizm gelirlerini yükseltecek çalışmalara odaklanmış durumdayız." şeklinde konuştu.

Bağlıkaya, Burdur'dan başlattıkları Turizm Yüzyılı projesinin temel amacının turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılması ile daha yüksek gelir grubundan misafirleri Türkiye'de ağırlamak olduğunu belirterek, Türkiye'nin turizm açısından mevcut seviyelerin çok daha üzerinde bir noktaya ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de yeni ürünlerle zenginleştirilerek değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bağlıkaya, "Turizm Yüzyılı kapsamında bir doğa harikası olan Salda Gölü üzerinde başlayan balon turlarının seyahat acentelerimiz tarafından çok daha geniş kesimlere ulaştırılması için özel bir çalışma yaptık." ifadesini kullandı.

"BALON TURİZMİ CİDDİ EKONOMİK HAREKETLİLİK OLUŞTURUYOR"

Firuz Bağlıkaya, SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesinin toplam 8 bölgede uçuş yaptığını ve balon yolcularının yüzde 80'lik bölümünün bu uçuşları Kapadokya'da gerçekleştirdiğini anlattı.

Balon işletmeleri ve seyahat acentelerinin çok sayıda insan için iş olanağı ve ekonomik hareketlilik oluşturduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, uçuş noktalarının artırılması durumunda balon turizminin sağladığı katma değerin Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yayılacağını kaydetti.

Bağlıkaya, seyahat acentelerinin turizmdeki gelişim için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Bağlıkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir turizm unsurunun satılabilir ürün haline getirilmesi ve tüketicisine ulaşması ancak ve mutlaka seyahat acenteleri eliyle olur. Bu bakımdan balon turlarının gelişimi konusunda TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin çalışmaları çok büyük önem taşıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek yeni güzergahlarda gerçekleşecek uçuşlarla balon turu yolcu sayısını 2030 yılına kadar 2 milyona yaklaşan seviyelere çıkartabiliriz."

Kaynak: AA