Balkonu Olan Herkes Yetiştirebilecek! Üreten Paraya Para Demiyor, Kilosu 500 Bin Liradan Satılıyor
Safran, birçok derde şifa olan değerli bir baharat türüdür. Safranbolu’ya adını veren bu baharatın kilosu 500 bin liradan alıcı bulabiliyor. Peki evde safran nasıl yetiştirilir? İşte tüm ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Rengi, aroması ve eşsiz faydalarıyla mutfakların en kıymetli baharatlarından biri olan safran, özenle yetiştirilip sofralarımıza ulaşan özel bir bitkidir. Pahalı oluşu nedeniyle "altından daha değerli" olarak anılan bu mucizevi baharat, yemeklere kattığı lezzet ve sağlık faydalarıyla dikkat çeker.
Safran sadece yemeklere tat ve renk katmakla kalmaz; kan dolaşımını düzenlemesi, uykusuzluğu gidermesi ve depresyona iyi gelmesi gibi sayısız sağlık faydası sunar. Şimdi, bu değerli bitkinin yetiştirilme serüvenine ve evde nasıl bakılacağına birlikte bakalım.
EVDE SAFRAN YETİŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Safran, soğanlı bir bitki olduğu için yetiştirme süreci doğru malzemelerle başlar. İşte ihtiyacınız olanlar:
Safran Soğanları: Güvenilir bir kaynaktan kaliteli safran soğanları temin etmelisiniz.
Humuslu Toprak: Safran, organik madde açısından zengin, humuslu topraklarda daha verimli yetişir. Çiçekçilerden kolayca bulabilirsiniz.
Saksı: Derin ve geniş bir saksı seçmek önemlidir. Küçük saksılar safranın büyümesini engelleyebilir.
Sulama Kabı ve Su: Düzenli sulama için uygun bir sulama kabına ihtiyacınız olacak.
SAFRAN SAKSIDA NASIL YETİŞTİRİLİR?
Malzemeleri hazırladıktan sonra, şu adımları takip ederek safran bitkisini kolayca yetiştirebilirsiniz:
Toprak Hazırlığı: Saksıyı yaklaşık yarısına kadar humuslu toprakla doldurun.
Safran Soğanlarının Yerleştirilmesi: Soğanları ince kısımları yukarı bakacak şekilde toprağa yerleştirin.
Toprağı Tamamlayın: Üzerine 15-20 cm daha toprak ekleyerek soğanları kapatın.
Doğru Zamanlama: Safran ekimi için en ideal dönem ağustos ve eylül aylarıdır.
Can Suyu Verin: Ekim işlemini tamamladıktan sonra ilk sulamayı yapmayı unutmayın.
Düzenli Sulama: Toprağı düzenli olarak kontrol edin. Parmağınız toprağa battığında tamamen kuruysa sulama yapabilirsiniz. Ancak aşırı sulamadan kaçının, çünkü bu soğanların çürümesine neden olabilir.
SAFRANIN BAKIM İPUÇLARI
Saksıyı güneş alan, rüzgardan korunaklı bir yere yerleştirin.
Safran bitkisi Akdeniz iklimine uygun olduğu için evinizde ılıman bir ortam sağlamaya dikkat edin.
Çiçekler açtıktan sonra, sabah erken saatlerde toplamalısınız. Çiçeklerin ortasındaki 3 kırmızı tepeciği dikkatlice ayırarak kurutabilirsiniz.
SAFRANIN SOFRAYA YOLCULUĞU
Safran, sadece bir baharat değil; aynı zamanda sabır ve emekle büyütülen değerli bir bitkidir. Et ve tavuk yemeklerinden tatlılara kadar her tarife lezzet katan bu altın değerindeki baharatı, evinizde yetiştirerek doğal ve sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz.