Balkonu Olan Herkes Yetiştirebilecek! Üreten Paraya Para Demiyor, Kilosu 500 Bin Liradan Satılıyor

Rengi, aroması ve eşsiz faydalarıyla mutfakların en kıymetli baharatlarından biri olan safran, özenle yetiştirilip sofralarımıza ulaşan özel bir bitkidir. Pahalı oluşu nedeniyle "altından daha değerli" olarak anılan bu mucizevi baharat, yemeklere kattığı lezzet ve sağlık faydalarıyla dikkat çeker.

Safran sadece yemeklere tat ve renk katmakla kalmaz; kan dolaşımını düzenlemesi, uykusuzluğu gidermesi ve depresyona iyi gelmesi gibi sayısız sağlık faydası sunar. Şimdi, bu değerli bitkinin yetiştirilme serüvenine ve evde nasıl bakılacağına birlikte bakalım.