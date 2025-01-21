Balkonda Saksıda Yetişiyor: Kilosu Tam 4 Bin TL'ye Satılıyor

Salep yetiştiriciliği bahçede, geniş tarlalarda ve evdeki saksılarda yapılabilir. Eğer salep yetiştirme düşünceniz varsa, bu detaylara dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca salep yetiştiriciliği, devlet tarafından desteklenen bir tarım faaliyetidir. Eğer salep yetiştirmeyi düşünüyorsanız, devlet desteklerinden yararlanmak için ilgili kurumlara başvurabilirsiniz.