Balkonda Saksıda Yetişiyor: Kilosu Tam 4 Bin TL'ye Satılıyor
Kilosu 4 bin TL'yi bulan salep, kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olsa da yüksek fiyatı nedeniyle dikkat çekiyor. Salep bitkisini artık evinizin balkonunda kendi saksınızda yetiştirebilirsiniz. İşte evde salep yetiştirmenin püf noktası...
Kaynak: Haber Merkezi
Kış günlerinde sıkça tüketilen sıcak içeceğin ana malzemesi olan salep, özenle yetiştirildikten sonra toplanır ve toz haline getirilen bitki leziz bir içecek haline gelir. Ancak pahalı olması bazen ulaşılmasını zorlaştırıyor. Kilosu 4 bin lirayı bulan salep evde de yetiştirilebiliyor. İşte saksıda salep yetiştirmenin püf noktası...
Salep yetiştiriciliği bahçede, geniş tarlalarda ve evdeki saksılarda yapılabilir. Eğer salep yetiştirme düşünceniz varsa, bu detaylara dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca salep yetiştiriciliği, devlet tarafından desteklenen bir tarım faaliyetidir. Eğer salep yetiştirmeyi düşünüyorsanız, devlet desteklerinden yararlanmak için ilgili kurumlara başvurabilirsiniz.
SALEP YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Salep yetiştirmek için öncelikle birkaç malzemeye ihtiyacınız var. Liste şöyle: Kum ve gübre karışımından oluşan toprak, sprey şişe ve su, orta boy saksı, salep tohumu veya fidesi.
SAKSIDA SALEP NASIL YETİŞTİRİLİR?
Tohumları sonbaharda nemli bir bez içinde bekleterek çimlendirmeye başlayın. Çimlenen tohumları, birbirinden yaklaşık 8 cm mesafe olacak şekilde saksıya dikin. Toprağı sürekli nemli tutun ancak sulak bırakmayın. Sprey şişeyle sulamak en uygun yöntemdir. Saksıyı güneş gören bir yere yerleştirin. Ancak öğle güneşinden koruyun.