Balkonda Hobi Olarak Üretmeye Başlamışlardı: Yurt Dışı Pazarına Açıldı Paraya Para Demiyorlar
Antalya’da emekli öğretmen çift, küçük bir balkonda başladıkları ejder meyvesi üretimini şimdi yurt dışına ihraç ediyor. Kilosu 120-150 TL arasında değişen ejder meyvesi yetiştiren Nermin ve Abdullah Karapınar çifti, 7 yıl önce başladıkları bu serüvende 150 fideden 4 bin 500 fidelik bir üretime ulaştı.
Kaynak: DHA
Aksu ilçesinde yaşayan Nermin (66) ve Abdullah Karapınar (64) çifti, öğretmenlikten emekli olduktan sonra çiftçiliğe adım attı. İlkokul ve resim öğretmenliği yapan çift, emekliliklerinde tarıma yönelerek ejder meyvesi üretmeye karar verdi. 7 yıllık serüvenlerini anlatan Nermin Karapınar, "Tarım, insanı mutlu ediyor ve gençleştiriyor. Yaşlılıkta bir şeylerle uğraşmak gerekiyor. Biz de emekli olduktan sonra kenara çekilmek yerine tarımla ilgilenmeye başladık. Önce hobi olarak başladık, ancak zamanla tarıma daha ciddi bir şekilde yöneldik" dedi.
150 FİDEDEN 4 BİN 500 FİDEYE ÇIKTI
Ejder meyvesi üretimine nasıl başladıklarını anlatan Karapınar, ilk olarak televizyon programında gördükleri bu meyveye ilgi duyduklarını söyledi. "İlk etapta 150 fide aldık ve bunları balkonda yetiştirdik. Bir yıl içinde 1 dönümlük bir alana eşdeğer bir üretim gerçekleştirdik. Şimdi ise 4 bin 500 fideye ulaştık. Ürünlerimizin kalitesi ve tadı yüksek, hem ülke içinde hem de yurt dışına satış yapıyoruz" diye konuştu.
BALKONDAN YURT DIŞINA İHRACATA
Kazançlarının emekli maaşlarına göre daha iyi olduğunu belirten Abdullah Karapınar ise "İlk yıl kazanç elde edemedik ama sonrasında işlerimiz açıldı. Şu anda 3 dönümlük bir arazide çalışıyoruz. İşçi bulmak zor olduğu için çoğu işi kendim yapıyorum. Eşim de pazarlama ve tanıtım işlerini üstleniyor" ifadelerini kullandı.
TAM BİR ANTİOKSİDAN ZENGİNİ
Ejder meyvesinin sağlık açısından önemine değinen Abdullah Karapınar, bu meyvenin özellikle antioksidan açısından zengin olduğunu vurguladı. "Kırmızı ve mor renkli meyvelerin antioksidan değeri çok yüksek. Bu yüzden bu meyveleri herkese öneriyoruz. Akdeniz kıyıları ve Ege'nin belirli bölgelerinde de ejder meyvesi üretimi başladı. Biz de bu işin öncülerinden biri olarak diğer üreticilere rehberlik ediyoruz" dedi.