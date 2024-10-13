Balkonda Hobi Olarak Üretmeye Başlamışlardı: Yurt Dışı Pazarına Açıldı Paraya Para Demiyorlar

Aksu ilçesinde yaşayan Nermin (66) ve Abdullah Karapınar (64) çifti, öğretmenlikten emekli olduktan sonra çiftçiliğe adım attı. İlkokul ve resim öğretmenliği yapan çift, emekliliklerinde tarıma yönelerek ejder meyvesi üretmeye karar verdi. 7 yıllık serüvenlerini anlatan Nermin Karapınar, "Tarım, insanı mutlu ediyor ve gençleştiriyor. Yaşlılıkta bir şeylerle uğraşmak gerekiyor. Biz de emekli olduktan sonra kenara çekilmek yerine tarımla ilgilenmeye başladık. Önce hobi olarak başladık, ancak zamanla tarıma daha ciddi bir şekilde yöneldik" dedi.

150 FİDEDEN 4 BİN 500 FİDEYE ÇIKTI

Ejder meyvesi üretimine nasıl başladıklarını anlatan Karapınar, ilk olarak televizyon programında gördükleri bu meyveye ilgi duyduklarını söyledi. "İlk etapta 150 fide aldık ve bunları balkonda yetiştirdik. Bir yıl içinde 1 dönümlük bir alana eşdeğer bir üretim gerçekleştirdik. Şimdi ise 4 bin 500 fideye ulaştık. Ürünlerimizin kalitesi ve tadı yüksek, hem ülke içinde hem de yurt dışına satış yapıyoruz" diye konuştu.