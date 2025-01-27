Balıkçılar Tek Seferde 2 Tonla Döndü! İstavrit, Mezgit ve Barbunu Solladı: Tezgahlar Şenlendi

BALIKÇILAR İÇİN BEREKETLİ SEZON

Kayhan ayrıca bu sezonun genel anlamda çok bereketli geçtiğini vurguladı. Palamut, istavrit ve mezgit avında da bolluk yaşandığını dile getirerek, “Lüfer özellikle kıyılarda avlanıyor ve orta ölçekli teknelerimizle yakalanıyor. Lüferin devamının geleceğini umuyoruz. Balıkçılar açısından gerçekten güzel bir sezon geçiriyoruz” dedi.