Balıkçılar Tek Seferde 2 Tonla Döndü! İstavrit, Mezgit ve Barbunu Solladı: Tezgahlar Şenlendi
Zonguldak’ta denize açılan balıkçılar, yaklaşık 2 ton lüfer avlayarak Kozlu Limanı’na döndü. Uygun hava koşulları sayesinde başarılı bir av sezonu geçiren balıkçılar, limana bol lüferle dönmenin mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: AA
Tezgahlarda lüferin kilogram fiyatı 300-350 lira arasında değişirken, istavrit 100 lira, mezgit 150-200 lira, barbun ise 200-250 lira arasında alıcı buldu. Lüferin tezgahlardaki yerini alması, tüketicilerden yoğun ilgi gördü.
BOLLUK BALIKÇILARI SEVİNDİRDİ
Yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Ergün Kayhan, bu yılın lüfer açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti. Kayhan, “Halk arasında ‘paşa balığı’ olarak bilinen lüferin bolca yakalanması bizi sevindirdi. Karadeniz Ereğli’deki ‘Al da gel’ adlı teknemizin eşliğinde Kozlu açıklarında 2 tona yakın lüfer avladık. Halkımız bu yıl lüfere doyacak” ifadelerini kullandı.
BALIKÇILAR İÇİN BEREKETLİ SEZON
Kayhan ayrıca bu sezonun genel anlamda çok bereketli geçtiğini vurguladı. Palamut, istavrit ve mezgit avında da bolluk yaşandığını dile getirerek, “Lüfer özellikle kıyılarda avlanıyor ve orta ölçekli teknelerimizle yakalanıyor. Lüferin devamının geleceğini umuyoruz. Balıkçılar açısından gerçekten güzel bir sezon geçiriyoruz” dedi.
Balıkçılar, lüfer bolluğunun hem mesleklerini hem de tüketiciyi mutlu ettiğini belirterek, sezonun bereketle devam etmesini dilediklerini ifade etti.