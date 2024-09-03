Balık Bolluğu Sonrası Etiket Fiyatlarında Sert Düşüş
Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla kalkmasının ardından balıkçılar sezonu açtı ve Karadeniz’de ağlarını denize bıraktı. Avın ilk iki gününde, özellikle palamut bolluğu dikkat çekti. Sezonun ilk gününde 80 TL’den satılan palamut, bugün 50 TL’ye kadar geriledi.
Karadeniz’deki balıkçılar, yasağın sona ermesiyle birlikte denize açılarak palamut avında büyük bir başarı elde etti. Palamut bolluğu, hem balıkçıların yüzünü güldürdü hem de tüketicilere ucuz balık yeme fırsatı sundu. Sezonun açıldığı ilk günlerde 80 TL’den satılan yarım kiloluk palamut, bugün itibarıyla 50 TL’ye kadar düştü ve adeta kapış kapış satıldı.
Balıkçılar, palamut bolluğunun devam etmesi durumunda fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor. Balık satıcısı Onurcan Köse, bu yıl palamutta yaşanan bolluğun hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdiğini belirtti. Köse, "Vatandaşlar birkaç yıldır palamut hasretini çekiyordu. Geçen yıl bolca hamsi varken palamut yok denecek kadar azdı. Bu yıl ise palamut bolluğu yaşanıyor. İlk gün 80 TL’den satılan palamut bugün 50 TL’ye düştü. Eğer bolluk böyle devam ederse, fiyatlar 30 TL’ye kadar inebilir" dedi.
Köse, ayrıca vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Bugün 150 kasa palamut getirdik ve öğlene kadar 75 kasasını sattık. Akşam olmadan hepsini satmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Palamut fiyatlarındaki bu sert düşüş, vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Bir palamutla bir kişinin rahatça doyabileceğini belirten vatandaşlar, "Palamutun bol olduğu söyleniyordu, ancak bu kadar ucuz olacağını beklemiyorduk. Fiyatların 75-100 TL arasında olacağını düşünmüştük. Palamut fiyatları şu an kırmızı et ve tavuğa göre çok daha uygun. İnşallah fiyatlar daha da düşer" dedi.
Karadeniz’in balık ambarı olarak bilinen Samsun’da ise diğer balık çeşitlerinde de uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Mezgit ve istavritin kilosu 50 TL’den, barbunun kilosu ise 80 TL’den satışa sunuluyor.