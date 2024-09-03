Balık Bolluğu Sonrası Etiket Fiyatlarında Sert Düşüş

Balıkçılar, palamut bolluğunun devam etmesi durumunda fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor. Balık satıcısı Onurcan Köse, bu yıl palamutta yaşanan bolluğun hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdiğini belirtti. Köse, "Vatandaşlar birkaç yıldır palamut hasretini çekiyordu. Geçen yıl bolca hamsi varken palamut yok denecek kadar azdı. Bu yıl ise palamut bolluğu yaşanıyor. İlk gün 80 TL’den satılan palamut bugün 50 TL’ye düştü. Eğer bolluk böyle devam ederse, fiyatlar 30 TL’ye kadar inebilir" dedi.

Köse, ayrıca vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Bugün 150 kasa palamut getirdik ve öğlene kadar 75 kasasını sattık. Akşam olmadan hepsini satmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.