Bakımı En Pahalı Otomobil Modelleri Belli Oldu: İşte Bedava Verseler Binilmeyecek Arabalar

Araçların fiyatları kadar bakım maliyetleri de cep yakıyor. İşte bakım maliyeti en yüksek olan otomobil modelleri...

Kaynak: Haber Merkezi

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Bakımı En Pahalı Otomobil Modelleri Belli Oldu: İşte Bedava Verseler Binilmeyecek Arabalar - Resim: 1

Araba sahibi olmak, birçok kişi için hayallerini süsleyen bir hedef. Ancak araç alırken sadece araç alma maliyetini düşünmek doğru bir yaklaşım değil. Uzun vadede araç bakımı, yakıt ve sigorta gibi ek giderler de bütçeyi önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri ve enflasyon, araç bakım maliyetlerini de yukarı çekti.

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Bakımı En Pahalı Otomobil Modelleri Belli Oldu: İşte Bedava Verseler Binilmeyecek Arabalar - Resim: 2

EMEKLİLERİN ALMAMASI GEREKEN MODELLER

CarEdge tarafından yapılan bir araştırma, emeklilerin araç alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktaları ortaya koydu. Araştırmaya göre, bazı araç markalarının bakım maliyetleri oldukça yüksek. Bu durum, sabit geliri olan emekliler için önemli bir sorun teşkil ediyor. Araştırmada, uzun vadede yüksek bakım maliyetiyle öne çıkan markalar belirlendi.

İşte bakım maliyeti en yüksek olan otomobil modelleri...

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Bakımı En Pahalı Otomobil Modelleri Belli Oldu: İşte Bedava Verseler Binilmeyecek Arabalar - Resim: 3

JEEP GRAND CHEROKEE

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.873 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 38.830 dolar

DODGE DURANGO

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.765 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 43.590 dolar

JEEP COMPASS

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.499 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 27.495 dolar

FORD BRONCO

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.392 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 39.890 dolar

FORD EXPLORER

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.330 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 41.220 dolar

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Bakımı En Pahalı Otomobil Modelleri Belli Oldu: İşte Bedava Verseler Binilmeyecek Arabalar - Resim: 4

CHEVROLET BLAZER

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.124 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 36.795 dolar

CHEVROLET TRAVERSE

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.122 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 41.995 dolar

FORD ESCAPE

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.101 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 29.490 dolar

BUİCK ENCLAVE

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.984 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 46.395 dolar

CHEVROLET EQUİNOX

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.930 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 29.995 dolar

CHEVROLET TRAİLBLAZER

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.861 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 24.395 dolar

CHEVROLET TRAX

Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.101 dolar

2025 başlangıç fiyatı: 21.495 dolar

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