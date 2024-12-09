Bakımı En Pahalı Otomobil Modelleri Belli Oldu: İşte Bedava Verseler Binilmeyecek Arabalar
Araçların fiyatları kadar bakım maliyetleri de cep yakıyor. İşte bakım maliyeti en yüksek olan otomobil modelleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Araba sahibi olmak, birçok kişi için hayallerini süsleyen bir hedef. Ancak araç alırken sadece araç alma maliyetini düşünmek doğru bir yaklaşım değil. Uzun vadede araç bakımı, yakıt ve sigorta gibi ek giderler de bütçeyi önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri ve enflasyon, araç bakım maliyetlerini de yukarı çekti.
EMEKLİLERİN ALMAMASI GEREKEN MODELLER
CarEdge tarafından yapılan bir araştırma, emeklilerin araç alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktaları ortaya koydu. Araştırmaya göre, bazı araç markalarının bakım maliyetleri oldukça yüksek. Bu durum, sabit geliri olan emekliler için önemli bir sorun teşkil ediyor. Araştırmada, uzun vadede yüksek bakım maliyetiyle öne çıkan markalar belirlendi.
İşte bakım maliyeti en yüksek olan otomobil modelleri...
JEEP GRAND CHEROKEE
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.873 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 38.830 dolar
DODGE DURANGO
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.765 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 43.590 dolar
JEEP COMPASS
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.499 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 27.495 dolar
FORD BRONCO
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.392 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 39.890 dolar
FORD EXPLORER
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.330 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 41.220 dolar
CHEVROLET BLAZER
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.124 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 36.795 dolar
CHEVROLET TRAVERSE
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.122 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 41.995 dolar
FORD ESCAPE
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.101 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 29.490 dolar
BUİCK ENCLAVE
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.984 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 46.395 dolar
CHEVROLET EQUİNOX
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.930 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 29.995 dolar
CHEVROLET TRAİLBLAZER
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.861 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 24.395 dolar
CHEVROLET TRAX
Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.101 dolar
2025 başlangıç fiyatı: 21.495 dolar