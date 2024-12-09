Bakımı En Pahalı Otomobil Modelleri Belli Oldu: İşte Bedava Verseler Binilmeyecek Arabalar

Araba sahibi olmak, birçok kişi için hayallerini süsleyen bir hedef. Ancak araç alırken sadece araç alma maliyetini düşünmek doğru bir yaklaşım değil. Uzun vadede araç bakımı, yakıt ve sigorta gibi ek giderler de bütçeyi önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri ve enflasyon, araç bakım maliyetlerini de yukarı çekti.