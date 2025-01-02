Bakanlık'tan Motosikletler İçin Flaş Değişiklik: Artık Zorunlu Olacak
Ticaret Bakanlığı, milyonlarca motosiklet sürücüsünü ilgilendiren değişikliği duyurdu. Bakanlık motosikletlerde parça temini ve bakım sorunlarına ilişkin yeni bir adım attı, artık zorunlu olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araçlara yönelik düzenlemelerle gündeme gelen Ticaret Bakanlığı, bu kez de motosiklet severleri ilgilendiren bir karar aldı. Bakanlık, elektrikli motosikletler, traktörler ve römorklar için de 7 farklı bölgede en az 20 yetkili servis açma zorunluluğu getirdi.
Bu kararın temel amacı, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek parça temini ve bakım sorunlarına çözüm bulmak. Özellikle elektrikli motosiklet kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı parça bulunamama sorunu, bu yeni düzenlemeyle ortadan kalkması hedefleniyor.
Geçtiğimiz yıl tam elektrikli modellerden sonra, kablo ile şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeller için de 7 bölge ve 20 yetkili servis şartı getiren Ticaret Bakanlığı, böylelikle bu kurala elektrikli motosikletler, traktörler ve römorkları da dahil etti. Bu değişiklikle birlikte artık bozulduktan sonra parçası bulunmayan elektrikli araçlar piyasaya sürülemeyecek.