Bakanlık'tan Motosikletler İçin Flaş Değişiklik: Artık Zorunlu Olacak

Geçtiğimiz yıl tam elektrikli modellerden sonra, kablo ile şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeller için de 7 bölge ve 20 yetkili servis şartı getiren Ticaret Bakanlığı, böylelikle bu kurala elektrikli motosikletler, traktörler ve römorkları da dahil etti. Bu değişiklikle birlikte artık bozulduktan sonra parçası bulunmayan elektrikli araçlar piyasaya sürülemeyecek.