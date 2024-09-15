Bakanlıklar ve İŞKUR Seferber Oldu: Maaşı 100 Bin Lirayı Buluyor, Çalışacak 150 Bin Kişi Aranıyor

SEKTÖRÜN GELECEĞİ TEHLİKEDE

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, imalat sektöründe 99 bin 991, toptan ve perakende ticaret sektöründe 62 bin 489, konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında ise 35 bin 908 iş pozisyonu açık durumda. Ancak Türkiye’nin hayvancılıkta kaliteyi ve verimi artırmak için uygulamaya koyduğu yeni destekleme modelinde çoban ihtiyacı, diğer sektörlerdeki açığı geride bırakıyor. Bu, hayvancılık sektörünün geleceği açısından büyük bir sorun teşkil ediyor.