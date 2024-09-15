Bakanlıklar ve İŞKUR Seferber Oldu: Maaşı 100 Bin Lirayı Buluyor, Çalışacak 150 Bin Kişi Aranıyor
Türkiye'de imalat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciddi bir eleman açığı bulunurken, en büyük ihtiyaç hayvancılık sektöründe çobanlara duyuluyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yaklaşık 150 bin çoban açığı olan sektörde, yüksek maaş teklif edilmesine rağmen yerli çoban bulmak giderek zorlaşıyor.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, hayvancılığın sürdürülebilirliği için çoban istihdamının kritik bir önem taşıdığını vurguladı.
Bununla birlikte, sektörde yabancı işçilerin çalışmasına yönelik düzenlemeler de gündemde.
SEKTÖRÜN GELECEĞİ TEHLİKEDE
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, imalat sektöründe 99 bin 991, toptan ve perakende ticaret sektöründe 62 bin 489, konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında ise 35 bin 908 iş pozisyonu açık durumda. Ancak Türkiye’nin hayvancılıkta kaliteyi ve verimi artırmak için uygulamaya koyduğu yeni destekleme modelinde çoban ihtiyacı, diğer sektörlerdeki açığı geride bırakıyor. Bu, hayvancılık sektörünün geleceği açısından büyük bir sorun teşkil ediyor.
150 BİN ÇOBANA İHTİYAÇ VAR
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik de Türkiye’de hâlihazırda yaklaşık 50 bin çobanın çalıştığını belirterek sektörde devamlılığın sağlanabilmesi için 150 bin çobanın olmasının zorunluluk olduğunu söyledi.
Çoban sorununun halihazırda devam ettiğini belirten Çelik, bakanlıkların bu konuda çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, "Bu çalışmalara hız verilmesini talep ediyoruz. Bu kapsamda, yerli çobanlığın özendirilmesini ve yabancı çobanların da yasal mevzuat çerçevesinde önlerinin açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.