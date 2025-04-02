Bakanlık Türkiye'nin 81 İlinde Düğmeye Bastı: Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne yapılan ekleme ile birlikte bu tür ürünlerin piyasaya arzı tamamen yasaklandı. Bakanlık, düzenlemeyle birlikte daha şeffaf ve güvenilir bir gıda ortamı oluşturulmasını hedefliyor.

Bakanlık, limon soslarıyla sınırlı kalmayarak nar ekşisi ürünlerine de benzer bir düzenleme getirdi. Nar suyu veya konsantresinden üretilmeyen ve içeriğinde farklı maddeler bulunan nar ekşisi ürünlerinin satışı durduruldu. Yeni düzenlemeyle birlikte nar ekşisinin içeriği daha net ve tüketici için anlaşılır olacak.