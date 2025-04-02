Bakanlık Türkiye'nin 81 İlinde Düğmeye Bastı: Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, limon suyu izlenimi veren ürünlerin satışını tamamen yasakladı. 81 ilde geçerli olacak düzenlemeyle, limon sosu ve benzeri ürünler market raflarından kaldırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı içeriklerle satılan ürünlere karşı önemli bir adım attı. Limon suyu izlenimi yaratan ancak gerçekte limon içermeyen ürünlerin satışı ülke genelinde yasaklandı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, 81 ilde geçerli olacak.
Yeni düzenlemeye göre, limon sosu, limon aromalı sos, limonlu sos gibi ifadelerle satılan ve taze limon suyunu andıracak şekilde pazarlanan ürünler artık raflarda yer alamayacak. Bu adım, tüketicilerin yanıltılmasını önlemeyi ve gerçek limon suyuna erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne yapılan ekleme ile birlikte bu tür ürünlerin piyasaya arzı tamamen yasaklandı. Bakanlık, düzenlemeyle birlikte daha şeffaf ve güvenilir bir gıda ortamı oluşturulmasını hedefliyor.
Bakanlık, limon soslarıyla sınırlı kalmayarak nar ekşisi ürünlerine de benzer bir düzenleme getirdi. Nar suyu veya konsantresinden üretilmeyen ve içeriğinde farklı maddeler bulunan nar ekşisi ürünlerinin satışı durduruldu. Yeni düzenlemeyle birlikte nar ekşisinin içeriği daha net ve tüketici için anlaşılır olacak.