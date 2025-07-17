Bakanlık Tapu Sahiplerini Maaşa Bağlayacak: 81 İlde Düğmeye Basıldı, 1 Eylül'de Başlıyor

Tarım arazisi sahibi olanları yakından ilgilendiren yeni bir uygulama devreye giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen ve kullanılmayan arazileri belirleyerek sezonluk olarak kiraya verecek. 1 Eylül itibarıyla başlayacak bu uygulama, atıl kalan toprakların tarımsal üretime kazandırılmasını hedefliyor.

EKİLMEYEN ARAZİ KİRAYA VERİLECEK

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik", gerçek ve tüzel kişilere ait olup iki yıl üst üste boş bırakılan arazilerin bakanlık tarafından kiralanmasına olanak tanıyor. Ancak bu kiralamalar, yalnızca tarımsal üretim amacıyla ve arazinin özelliği bozulmadan gerçekleştirilebilecek.