Bakanlık Tapu Sahiplerini Maaşa Bağlayacak: 81 İlde Düğmeye Basıldı, 1 Eylül'de Başlıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerini tespit ederek kiraya verecek. 1 Eylül’de başlayacak uygulamada kira geliri arazi sahibine ödenecek, öncelik ise köyde yaşayan üreticide olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım arazisi sahibi olanları yakından ilgilendiren yeni bir uygulama devreye giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen ve kullanılmayan arazileri belirleyerek sezonluk olarak kiraya verecek. 1 Eylül itibarıyla başlayacak bu uygulama, atıl kalan toprakların tarımsal üretime kazandırılmasını hedefliyor.
EKİLMEYEN ARAZİ KİRAYA VERİLECEK
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik", gerçek ve tüzel kişilere ait olup iki yıl üst üste boş bırakılan arazilerin bakanlık tarafından kiralanmasına olanak tanıyor. Ancak bu kiralamalar, yalnızca tarımsal üretim amacıyla ve arazinin özelliği bozulmadan gerçekleştirilebilecek.
TARLALAR KOMİSYONLAR TARAFINDAN BELİRLENECEK
İl ve ilçe müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak Arazi Tespit Komisyonları, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve yerinde incelemelerle ekilmeyen parselleri tespit edecek. Her yıl 1 Eylül’den itibaren başlayacak süreç, bir sonraki yılın 31 Ağustos’una kadar devam edecek.
KİRAYA ÖNCELİK YEREL ÜRETİCİDE
Kiraya verilecek araziler, öncelikli olarak o bölgede ikamet eden vatandaşlara, tarımsal kooperatiflere ve meslek odalarına teklif edilecek. Birden fazla başvuru olması durumunda ise en yüksek teklifi veren kiracı olarak belirlenecek.
KİRA BEDELİ DOĞRUDAN ARAZİ SAHİBİNE ÖDENECEK
Kiraya verilen tarım arazisinin bedeli doğrudan arazi sahibine ödenecek. Ancak malike ulaşılamaması halinde kira bedeli bir kamu bankasında açılan özel bir hesapta tutulacak ve nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı arazilerdeyse, sorun çözüldükten sonra kira bedeli hak sahiplerine dağıtılacak.
KİRACILARA DESTEK VE KAYIT ZORUNLULUĞU
Kiralama sürecinde seçilen kişiler, bakanlığın belirlediği kayıt sistemlerine dahil edilecek ve bu araziler üzerinden tarımsal desteklerden faydalanabilecek. Ancak sözleşmeye aykırı kullanım halinde kiracılar, takip eden yıllarda tekrar kiralama başvurusu yapamayacak.
KİRA BEDELİ PİYASAYA GÖRE BELİRLENECEK
Kiralık arazilerin rayiç bedeli, aynı bölgede bulunan en az üç benzer örnek baz alınarak tespit edilecek. Ancak aile içi veya özel amaçla yapılmış kiralamalar bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu adımı, hem kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılmasını hem de kırsalda tarımsal verimliliğin artırılmasını hedefliyor. Yeni dönemde üreticiler kadar tarla sahiplerini de ilgilendiren bu uygulama, 1 Eylül itibarıyla resmen başlatılacak.