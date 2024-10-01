Bakanlık Talimat Verdi: Market Alışverişlerinde Artık Zorunlu Olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerde yeni dönem için düğmeye bastı. Market alışverişlerinde artık herkese zorunlu olacak
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla iki önemli düzenleme duyurdu. Bu düzenlemelerle birlikte, gıda işletmecileri, ürün etiketlerinde veya ambalajlarında parti numarası veya işareti bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca, bu bilgilerin kaydını tutmaları ve gerektiğinde Bakanlık’a sunmaları da zorunlu hale geldi.
KAREKOD UYGULAMASI GELİYOR
Yeni uygulama ile aynı zamanda gıda işletmelerinde karekod sistemi de devreye girecek. Zincir marketler gibi büyük gıda işletmelerinde, tüketiciler kasaya gitmeden önce ürünlerin tüm bilgilerine erişim sağlayabilecek. Bu sistem, tüketicilerin ürünlerin güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına olanak tanıyacak.
Tüketiciler, ürün güvenilirliğini kontrol etmek için "Tarım Cebimde" uygulamasını indirerek, "Gıda Kontrol" menüsünden "İşletme Denetim Sorgulama" seçeneğini kullanabilecekler. Uygulama, kullanıcıların karekodları okutmasıyla birlikte, ilgili işletmeye ait kayıt ve onay numarası, unvan, adres ve son denetim tarihi gibi bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak.
"Tarım Cebimde" uygulaması yalnızca gıda işletmelerinin denetim geçmişini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda çiftçi kayıt sistemine dair bilgiler ve yetiştirilen ürünlere ilişkin detaylar da sağlıyor. Uygulama, Tarım Bakanlığı tarafından sürekli olarak güncellenmekte.
Mevcut durumda, karekod uygulaması gıda işletmeleri için gönüllülük esasına dayanıyor. İlk olarak Tarım ve Kredi Sıfır Marketi’nde başlatılan bu uygulamanın, önümüzdeki dönemde tüm gıda işletmeleri tarafından benimsenmesi bekleniyor. Uzmanlar, rekabet ortamında tüketici güveninin sağlanmasının işletmeler için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.