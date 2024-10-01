Bakanlık Talimat Verdi: Market Alışverişlerinde Artık Zorunlu Olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla iki önemli düzenleme duyurdu. Bu düzenlemelerle birlikte, gıda işletmecileri, ürün etiketlerinde veya ambalajlarında parti numarası veya işareti bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca, bu bilgilerin kaydını tutmaları ve gerektiğinde Bakanlık’a sunmaları da zorunlu hale geldi.