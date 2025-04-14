Bakanlık Talimat Verdi: 81 İlde Tüm Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay tatlandırıcı içeren ürünlerin şekersiz ibaresiyle satışına yasak getiriyor. 1 Ağustos 2025 itibarıyla bu ifadenin yer aldığı ürünler marketlerde yer almayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Son yıllarda gıda güvenliği konusunda önemli adımlar atan Bakanlık, bu kez şekersiz etiketi taşıyan ürünleri mercek altına aldı.
Bakanlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, birçok içecek markası ürünlerinde yapay tatlandırıcı kullanmasına rağmen ambalajlarında şekersiz ifadesine yer veriyor. Bu durumun tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve mevcut mevzuatla örtüşmediği belirtildi.
ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANIYOR
Yeni karara göre, içinde tatlandırıcı bulunan ancak üzerinde şekersiz ibaresi bulunan ürünler 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren market raflarından kaldırılacak. Bakanlık, bu ürünlerin yanlış algı oluşturduğunu ve özellikle diyabet ya da obezite gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireyleri yanılttığını vurguladı.
81 İLDE TÜM MARKETLERDE HAREKETE GEÇİLDİ
Üretici firmalara gerekli uyarıları yapan Bakanlık, ilgili ürünlerdeki etiketlerin belirlenen tarihe kadar mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiğini açıkladı. Aksi takdirde, söz konusu ürünlerin satışı yasaklanacak ve kurallara uymayan firmalar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.