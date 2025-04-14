Bakanlık Talimat Verdi: 81 İlde Tüm Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Son yıllarda gıda güvenliği konusunda önemli adımlar atan Bakanlık, bu kez şekersiz etiketi taşıyan ürünleri mercek altına aldı.

Bakanlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, birçok içecek markası ürünlerinde yapay tatlandırıcı kullanmasına rağmen ambalajlarında şekersiz ifadesine yer veriyor. Bu durumun tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve mevcut mevzuatla örtüşmediği belirtildi.