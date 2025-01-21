Bakanlık Şartları Duyurdu: 250 Bin TL'lik Araç Satışları Başladı

ARAÇLARIN BAŞLANGIÇ FİYATI 250 BİN TL

Araçların başlangıç ​​fiyatı ise 250 bin lira olarak belirlendi. Toplamda 1200 kamu aracı, ihtiyaç fazlası bölümünde satışa sunuluyor. ATV Haber'e konuşan Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, "İhtiyaç fazlası durumuna düşmüş bu araçları satarak dar gelirli vatandaşların da uygun bedellerle araç sahibi olması amaçlanmaktadır.

Daha öncede gümrük araçlarının satış platformu olan e-ihale sistemi üzerinden satışa çıkarılacağı duyuruldu. Haftada ortalama 80 ile 100 araç şeklinde toplam 3 ay içerisinde bu araçların satılması planlanıyor" dedi.