Bakanlık Şartları Duyurdu: 250 Bin TL'lik Araç Satışları Başladı
Tasarruf ve verimlilik tedbirleri kapsamında kamu araçlarının satışı başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın işbirliği ile yürütülen ihalelerin detayları ortaya çıktı. Toplamda 1200 kamu aracının satılacağı ihalede araçların başlangıç fiyatı 250 bin lira olarak belirlendi.
Kaynak: ATV Haber
Tasarruf ve verimlilik politikaları çerçevesinde kamu araçlarının satışına yönelik ihaleler başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülen ihalelerin detayları netleşti.
Araç sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı araçları almak için başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Kamu araçlarının satışı, eihale.gov.tr platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. İhaleye katılanların, siteye üye olmaları ve kayıtlı teminat bedelini ödemesi gerekiyor.
ARAÇLARIN BAŞLANGIÇ FİYATI 250 BİN TL
Araçların başlangıç fiyatı ise 250 bin lira olarak belirlendi. Toplamda 1200 kamu aracı, ihtiyaç fazlası bölümünde satışa sunuluyor. ATV Haber'e konuşan Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, "İhtiyaç fazlası durumuna düşmüş bu araçları satarak dar gelirli vatandaşların da uygun bedellerle araç sahibi olması amaçlanmaktadır.
Daha öncede gümrük araçlarının satış platformu olan e-ihale sistemi üzerinden satışa çıkarılacağı duyuruldu. Haftada ortalama 80 ile 100 araç şeklinde toplam 3 ay içerisinde bu araçların satılması planlanıyor" dedi.
TEKLİFE GÖRE FİYAT ARTACAK
İhalede araçların satış fiyatları, teknolojik tekliflere göre yükseliyor. En yüksek teklifi veren kişi ya da kurum, aracı doğrudan ilgili devlet kurumundan teslim alıyor.