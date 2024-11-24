Bakanlık Resmen Uyardı: Büyük Ceza Kesilip Trafikten Men Edilecekler

TEKRAR İHLALDE CEZALAR KATLANIYOR

Eğer sürücü, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirirse, ceza iki katına çıkacak. Bu durumda, 192 bin TL para cezası uygulanacak, ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak ve aracı aynı süre trafikten men edilecek.

Ayrıca, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, tescil plakasına da aynı miktarda ceza yazılacak. İlgili cihazlara ise mülki amir tarafından el konularak kamuya geçirilmesine karar verilecek.