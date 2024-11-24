Bakanlık Resmen Uyardı: Büyük Ceza Kesilip Trafikten Men Edilecekler
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenleme, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımına yönelik cezaları önemli ölçüde artırdı. Mevcut uygulamada sadece para cezası uygulanırken, artık hem sürücü belgelerine el konulacak hem de araçlar trafikten men edilecek.
Kaynak: AA
Son yıllarda sıkça gündeme gelen yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımı, özellikle trafikte usulsüzlüklerin önlenmesi açısından önemli bir düzenlemeye tabi tutuldu. Yeni yasa kapsamında, bu cihazları izinsiz kullanan sürücülere 96 bin TL para cezası verilecek. Buna ek olarak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süre boyunca trafikten men edilecek.
TEKRAR İHLALDE CEZALAR KATLANIYOR
Eğer sürücü, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirirse, ceza iki katına çıkacak. Bu durumda, 192 bin TL para cezası uygulanacak, ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak ve aracı aynı süre trafikten men edilecek.
Ayrıca, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, tescil plakasına da aynı miktarda ceza yazılacak. İlgili cihazlara ise mülki amir tarafından el konularak kamuya geçirilmesine karar verilecek.
ARTIK ZORUNLU OLDU
Sürücü belgelerine el konulan kişilerin, belgelerini yeniden alabilmesi için psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçmeleri gerekecek. Bu muayeneler sonucunda, sürücünün trafik açısından bir risk taşımadığının belirlenmesi halinde belgeleri iade edilecek. Ayrıca, trafik cezalarının tamamının ödenmiş olması da şart koşuluyor.
Bu düzenleme, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımını caydırmayı hedeflerken, trafikte daha güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Artan yaptırımlar sayesinde, trafik kurallarına uyumun daha da artması bekleniyor.