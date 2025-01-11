Bakanlık Resmen Duyurdu: Milyonlarca Liralık Ödeme Hesaplara Yatırıldı! Hemen Kontrol Edin

Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak destek ödemelerini duyurmaya devam ediyor. Çiftçiler, bakanlık tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için destek ödemesini duyurdu. Bakanlık, 279 milyon 878 bin liralık desteğin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.