Bakanlık Resmen Duyurdu: Milyonlarca Liralık Ödeme Hesaplara Yatırıldı! Hemen Kontrol Edin
Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonları ilgilendiren duyuruyu yaptı. Bakanlık tarafından yapılan destek ödemeleri, hesaplara aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak destek ödemelerini duyurmaya devam ediyor. Çiftçiler, bakanlık tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için destek ödemesini duyurdu. Bakanlık, 279 milyon 878 bin liralık desteğin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin liralık destek ödemesini çiftçilerin hesabına aktardı. Bakanlık, haberi resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakanlığın resmi sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan destek ödemesine ilişkin açıklamada, "279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.