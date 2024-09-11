Bakanlık Resmen Açıkladı: Bu Alışverişlerin Tamamında Nakit Para Kullanmak Yasaklanacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak çalışmada, 7 bin TL ve üzerindeki tüm harcamalarda nakit para kullanımına yasak getiriliyor. Bu tutarın üzerinde kalan bir ürünü satın almak isteyen vatandaşlar, kredi ya da banka kartı kullanmak zorunda kalacak.

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Bakanlık Resmen Açıkladı: Bu Alışverişlerin Tamamında Nakit Para Kullanmak Yasaklanacak! - Resim: 1

Türkiye'de yürütülen sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla yeni makro ihtiyati tedbirler gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, son olarak üzerinde çalıştığı taslak düzenleme ile nakit para ile yapılan alışverişlere bir kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.

NAKİT PARA KULLANIMINA KISITLAMA

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taslak düzenlemeye ilişkin bilgilere yer verirken, uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde herkesin 7 bin TL ve üzerindeki harcamalarını kredi ya da banka kartı ile yapmak zorunda kalacağını aktardı.

Ekonomi yönetimi, söz konusu değişiklik ile kayıt dışı ekonominin önüne geçmek ve vergi harcanılmasını zorunlu hale getirmeyi amaçlarken, halihazırdaki düzenlemede yalnızca vergi mükelleflerinin bu tür harcamalarını banka ya da kredi kartı ile yapması zorunlu tutuluyordu. Ancak değişiklik sonrası kim olduğuna bakılmaksızın, işçi, memur, emekli gibi tüm sosyal sınıflar, bakanlık tarafından belirlenen tutarın üzerinde alışverişlerini nakit olarak yapamayacak.

Konuya ilişkin Babuşçu'nun paylaşımı şu şekilde...

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