Bakanlık Öğrencili Aileler İçin Düğmeye Bastı: 12 Bin Lira Ödeme Yapılacak! Şartlar Belli Oldu

BAŞVURULARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, yeni projeler ve başvuru şartlarını yakından takip ederken, 12.000 TL destek ödemesi başta olmak üzere, farklı sosyal yardım programları yoğun ilgi görüyor. Her geçen gün artan destek projeleri, hem bakanlıklar hem de belediyeler tarafından vatandaşlara duyurulmaya devam ediyor.