Bakanlık Marketlere Ceza Yağdırdı! Tam 5 Bin 265 Markette...

Ticaret Bakanlığı, son 4 günde 30 büyükşehirde 5 bin 265 market denetlendiğini ve 7 bin 233 üründe aykırılık tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık Marketlere Ceza Yağdırdı! Tam 5 Bin 265 Markette...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı ekipleri, son 4 günde 30 büyükşehirde, 5 bin 265 marketi denetledi ve 1 milyon 209 bin 209 ürünün ve fiyat etiketini inceledi. Buna göre, 7 bin 233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldı ve Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Tekstilde Alarm! 300 Bin Kişi İşsiz Kaldı Tekstilde Alarm! 300 Bin Kişi İşsiz Kaldı
Merkez Bankası Para Politikasını Açıkladı: İşte Enflasyon Hedefi Merkez Bankası Para Politikasını Açıkladı: İşte Enflasyon Hedefi
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Veyis Ateş, Taner Çağlı, Buse İskenderoğlu ve Ege Karataşlı Gözaltına Alındı Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ve Fenomen Taner Çağlı Gözaltına Alındı
Kar Yağışı Etkisini Artırıyor: Birçok İlde Okullar Tatil Edildi Birçok İlde Okullar Tatil!
EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor
Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli