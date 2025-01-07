Bakanlık Duyurdu: Yıllarca Bedavaydı, Artık Bu İşlemlere de Para Ödenecek

KİMLER ÖDEME YAPACAK?

GİB'den vergi bilgisi sorgulamak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar bu ücretlendirmeye tabi tutulacak. Bu kapsamda; Belediyeler, üniversiteler gibi genel yönetim dışındaki tüm kamu kurumları, bankalar, ticaret şirketleri gibi tüm özel sektör kuruluşları, Mali müşavirler odaları, barolar, ticaret ve sanayi odaları gibi tüm meslek odaları katılma payı ödeyecek. Katılma payı tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sorgulanan verinin türü, miktarı ve sıklığına göre belirlenecek.