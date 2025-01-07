Bakanlık Duyurdu: Yıllarca Bedavaydı, Artık Bu İşlemlere de Para Ödenecek
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi bilgilerine erişim için ücretlendirme uygulamasını hayata geçirdi. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak düzenlemeyle, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri sorgulamak artık ücretli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi sistemlerindeki bilgilere erişim için ücretlendirme uygulamasına geçti. Artık kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri sorgulamak için GİB'e ücret ödeyecekler. GİB, vergi bilgilerine erişim sağlayan her bir sorgu için 0,35 TL'den az olmamak üzere bir katılım payı belirledi. Böylelikle vergi kimlik numarası doğrulama, T.C. kimlik numarası sorgulama ve vergi levhası doğrulama gibi hizmetler ücretli hale geldi.
GİB'in bu kararı almasının temel nedenleri arasında veri güvenliğini sağlamak ve veriye erişimi kontrol altına almak, elde edilecek gelirle vergi sisteminin daha etkin işletilmesini sağlamak ve gereksiz sorguları azaltarak sistemin performansını artırmak amaçlanıyor. Bu yeni düzenleme, dolaylı olarak vatandaşları da etkileyecek. Özellikle bankacılık işlemleri, kredi başvuruları gibi konularda vergi bilgilerinin sorgulanması gerektiği durumlarda, bu ek ücretlerin maliyetleri artırması bekleniyor.
İşte, şirketlerden, noterlerden, odalardan alınacak hizmet bedeller şu şekilde...
Veri Kimlik/TC Kimlik Numarası Sorgulama : 0,35 TL
Veri Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası Doğrulama : 0,35 TL
Mükellefiyet Bilgisi : 0,70 TL
Veri Levhası Sorgulama : 1 TL
Veri Levhası Doğrulama : 1 TL
Gelir Vergisi Beyannamesi (Bilanço ve gelir tablosu ile diğer tablolar hariç) : 50 TL
Kuruluşlar Vergi Beyannamesi (Bilanço ve gelir tablosu ile diğer tablolar) : 75 TL
Katma Değer Vergisi Beyannamesi : 25 TL
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi : 25 TL
Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir ve kurumlar için ayrı ayrı) : 25 TL
Diğer Beyannameler : 20 TL
Bilanço : 518.20 TL
Gelir Tablosu : 247.40 TL
İşletme Hesabı Özeti : 247,40 TL
Serbest Meslek Hesabı Özeti : 247.40 TL
Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki Diğer Tablo(lar) (Her bir tablo) : 50 TL
Yukarıdakiler Dışında Kalan Bilgiler (Dönen kayıt başına) : 0,35 TL
KİMLER ÖDEME YAPACAK?
GİB'den vergi bilgisi sorgulamak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar bu ücretlendirmeye tabi tutulacak. Bu kapsamda; Belediyeler, üniversiteler gibi genel yönetim dışındaki tüm kamu kurumları, bankalar, ticaret şirketleri gibi tüm özel sektör kuruluşları, Mali müşavirler odaları, barolar, ticaret ve sanayi odaları gibi tüm meslek odaları katılma payı ödeyecek. Katılma payı tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sorgulanan verinin türü, miktarı ve sıklığına göre belirlenecek.
ZAMANINDA ÖDEMEYENE GECİKME ZAMMI UYGULANACAK
Katılma payları, her üç ayda bir hesaplanacak ve ilgili kurum veya kuruluşa bildirilecek. Ödemeler, bildirimin ardından belirlenen süre içerisinde yapılması gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmayan kurum ve kuruluşlardan gecikme zammı alınacak ve alacaklar vergi dairelerince takip edilecek.