Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor
Polonya’da yürürlüğe giren yeni yasayla, askeri tesislerden köprülere kadar 25 binden fazla alanda fotoğraf çekmek yasaklandı. İhlal edenlere para ve hapis cezası verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Polonya Savunma Bakanlığı, ulusal güvenliğini artırmak amacıyla kritik altyapı bölgelerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Artı49'un haberine göre, 17 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan yasa kapsamında, belirlenen alanların izinsiz şekilde fotoğraflanması veya görüntülenmesi ciddi yaptırımlara neden olabilecek.
25 BİNDEN FAZLA BÖLGE KORUMA ALTINA ALINDI
Polonya Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kararnameyle birlikte ülkedeki yaklaşık 25 bin yapı, tesis, cihaz ve alan resmi olarak koruma kapsamına alındı. Bu karar, özellikle casusluk faaliyetlerine karşı alınan önlemler doğrultusunda hayata geçirildi.
FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKENLERE CEZA YAĞACAK
Yeni yasayla birlikte, koruma altına alınan alanlarda izinsiz fotoğraf veya video çeken kişiler ağır yaptırımlarla karşılaşabilecek. Buna göre:
4600 Euro'ya kadar para cezası
5 ila 30 gün arası hapis cezası
Telefon veya kameraya el konulması gibi yaptırımlar uygulanabilecek.
NERELERİ FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK?
Yasa, pek çok kritik alanı kapsıyor. İşte fotoğraf ve video çekiminin yasaklandığı başlıca bölgeler:
Askeri bölgeler
Köprüler ve tüneller
Demiryolu hatları ve trenler
Havalimanları ve deniz limanları
Enerji santralleri ve postaneler
Hükümet binaları ve Merkez Bankası’na ait mülkler
KİMLER BU YASAKTAN MUAF?
Yeni düzenlemede bazı istisnalar da bulunuyor. Film yapımcıları, profesyonel fotoğrafçılar, gazeteciler, resmi etkinlikler, basın toplantıları, imza törenleri ve itfaiye kurtarma operasyonları gibi durumlarda belge çekimi yapabilecek.
CASUSLUKLARA KARŞI KORUMA
Polonya yönetimi, söz konusu yasa ile özellikle Rusya kaynaklı casusluk faaliyetlerine karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmayı amaçlıyor. Resmi açıklamalarda, "uluslararası istikrarsızlık ortamında kritik altyapının korunması ve dış gözlemcilerin olası tehditlerine karşı önlem alınması" hedefi vurgulandı.