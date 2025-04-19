Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor

Polonya’da yürürlüğe giren yeni yasayla, askeri tesislerden köprülere kadar 25 binden fazla alanda fotoğraf çekmek yasaklandı. İhlal edenlere para ve hapis cezası verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor - Resim: 1

Polonya Savunma Bakanlığı, ulusal güvenliğini artırmak amacıyla kritik altyapı bölgelerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Artı49'un haberine göre, 17 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan yasa kapsamında, belirlenen alanların izinsiz şekilde fotoğraflanması veya görüntülenmesi ciddi yaptırımlara neden olabilecek.

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Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor - Resim: 2

25 BİNDEN FAZLA BÖLGE KORUMA ALTINA ALINDI

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kararnameyle birlikte ülkedeki yaklaşık 25 bin yapı, tesis, cihaz ve alan resmi olarak koruma kapsamına alındı. Bu karar, özellikle casusluk faaliyetlerine karşı alınan önlemler doğrultusunda hayata geçirildi.

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Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor - Resim: 3

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKENLERE CEZA YAĞACAK

Yeni yasayla birlikte, koruma altına alınan alanlarda izinsiz fotoğraf veya video çeken kişiler ağır yaptırımlarla karşılaşabilecek. Buna göre:

4600 Euro'ya kadar para cezası

5 ila 30 gün arası hapis cezası

Telefon veya kameraya el konulması gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

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Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor - Resim: 4

NERELERİ FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK?

Yasa, pek çok kritik alanı kapsıyor. İşte fotoğraf ve video çekiminin yasaklandığı başlıca bölgeler:

Askeri bölgeler

Köprüler ve tüneller

Demiryolu hatları ve trenler

Havalimanları ve deniz limanları

Enerji santralleri ve postaneler

Hükümet binaları ve Merkez Bankası’na ait mülkler

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Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor - Resim: 5

KİMLER BU YASAKTAN MUAF?

Yeni düzenlemede bazı istisnalar da bulunuyor. Film yapımcıları, profesyonel fotoğrafçılar, gazeteciler, resmi etkinlikler, basın toplantıları, imza törenleri ve itfaiye kurtarma operasyonları gibi durumlarda belge çekimi yapabilecek.

CASUSLUKLARA KARŞI KORUMA

Polonya yönetimi, söz konusu yasa ile özellikle Rusya kaynaklı casusluk faaliyetlerine karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmayı amaçlıyor. Resmi açıklamalarda, "uluslararası istikrarsızlık ortamında kritik altyapının korunması ve dış gözlemcilerin olası tehditlerine karşı önlem alınması" hedefi vurgulandı.

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