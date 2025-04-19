Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor

KİMLER BU YASAKTAN MUAF?

Yeni düzenlemede bazı istisnalar da bulunuyor. Film yapımcıları, profesyonel fotoğrafçılar, gazeteciler, resmi etkinlikler, basın toplantıları, imza törenleri ve itfaiye kurtarma operasyonları gibi durumlarda belge çekimi yapabilecek.

CASUSLUKLARA KARŞI KORUMA

Polonya yönetimi, söz konusu yasa ile özellikle Rusya kaynaklı casusluk faaliyetlerine karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmayı amaçlıyor. Resmi açıklamalarda, "uluslararası istikrarsızlık ortamında kritik altyapının korunması ve dış gözlemcilerin olası tehditlerine karşı önlem alınması" hedefi vurgulandı.