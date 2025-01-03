Bakanlık Duyurdu: Ulaşımda Flaş Değişiklik! 81 İlde Yarın Yürürlüğe Girecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde hayata geçirilen ulaşım desteğinde flaş değişikliğe gittiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla başlatılan Ulaşım Desteği programında önemli bir artışa gidildiğini duyurdu. 2022 yılından bu yana uygulanan Ulaşım Desteği programı, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının, eğitim gördükleri şehirle ikamet adresleri arasındaki ulaşım giderlerinin bir kısmını karşılıyor. Bakan Göktaş, bu desteğin üst limitinin tek yön için 1900 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Bu sayede daha fazla öğrenci, eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilecek.
Program kapsamında, farklı şehirlerde eğitim gören ilkokul, ortaokul ve yüksekokul öğrencileri, yılda dört kez gidiş-dönüş ulaşım desteği almaya hak kazanıyor. Bu sayede öğrenciler, ailelerinden uzakta eğitim görseler bile maddi sıkıntı yaşamadan eğitim hayatlarına devam edebilecek.
Öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş şunları kaydetti:
“Öğrencilerimize 2025 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarını güncelleyerek tek yön için 1250 liradan 1900 liraya yükselttik. Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız ulaşım desteğimizden bugüne kadar 100 binden fazla öğrenci yararlandı. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız.”
ULAŞIM DESTEĞİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Ulaşım Desteği almak isteyen öğrenciler veya aileleri, öğrencinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapabilirler.