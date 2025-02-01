Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardım programına 2025 yılında da devam ediyor. Özellikle ekonomik zorluk yaşayan ailelere destek olmak amacıyla başlatılan bu program, birçok vatandaş için önemli bir gelir kaynağı oluyor.

Bakanlık, 2025 yılı için yardım bütçesini artırırken, başvuru koşullarını da yeniden düzenledi. Böylelikle daha fazla vatandaşın bu destekten faydalanması amaçlanıyor. İşte başvuru şartları ve detaylar…