Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı için yardım bütçesini artırırken, başvuru koşullarını da yeniden düzenledi. Böylelikle Türkiye'nin 81 ilinde başvuran herkese gıda yardımı yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardım programına 2025 yılında da devam ediyor. Özellikle ekonomik zorluk yaşayan ailelere destek olmak amacıyla başlatılan bu program, birçok vatandaş için önemli bir gelir kaynağı oluyor.
Bakanlık, 2025 yılı için yardım bütçesini artırırken, başvuru koşullarını da yeniden düzenledi. Böylelikle daha fazla vatandaşın bu destekten faydalanması amaçlanıyor. İşte başvuru şartları ve detaylar…
GIDA BAŞVURUSU DETAYLARI BELLİ OLDU
Gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar, kimlik belgesi ile birlikte ikamet ettikleri il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) şahsen başvuruda bulunmalıdır. Vakıf yetkilileri, başvuruları değerlendirerek uygun görülen ailelere yardım sağlayacaktır.
GIDA YARDIMI İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar
Sosyal güvencesi olsa bile hane içindeki kişi başına düşen aylık geliri 7.368 TL'nin altında olanlar