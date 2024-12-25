Bakanlık Duyurdu, Son 6 Gün: Başvurmayan Tapu Sahipleri Yandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili yapılan değişikliği duyurdu. 31 Aralık 2024 tarihine kadar ÇKS'ye başvurmayan tapu sahibi çiftçiler, artık 2025 yılında yeni desteklerden yararlanamayacak.
Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerini daha kolay tamamlayabilmeleri için önemli düzenlemeleri hayata geçirdi. ÇKS Yöntemeliği'nde yapılan değişikliklerle, mülkiyet ve mirasçılık gibi kayıt belgesi alınamayan tarım arazileri artık taahhütnameyle ÇKS'ye kaydedilebilecek. Böylece çiftçilerin kayıt sırasında yaşadığı zorluklar önemli ölçüde giderilecek.
BAŞVURULAR İÇİN SON 6 GÜN
Tapusu olan çiftçiler, ÇKS başvurularını e-Devlet üzerinden hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ayrıca, sistemleri birleştirerek güncellemek de oldukça kolay hale getirilecek. Başvuruların son tarihi ise 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.
HAFTASONU DA İŞLEM YAPILABİLECEK
Başvurularını tamamlayamayan çiftçiler için ek bir kolaylık daha sunuldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, 28-29 Aralık tarihlerinde hafta sonu da açık olacak. Her ilçede görev yapacak iki personel, sadece çiftçilerin kayıt işlemleriyle ilgili görev alacak.
BAŞVURMAYANLAR YENİ DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, çiftçilerin belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamalarının önemini vurguladı. Aksi takdirde çiftçiler 2025 yılında yeni desteklerden hiçbir şekilde yararlanamayacak.