Bakanlık Duyurdu, Son 6 Gün: Başvurmayan Tapu Sahipleri Yandı

HAFTASONU DA İŞLEM YAPILABİLECEK

Başvurularını tamamlayamayan çiftçiler için ek bir kolaylık daha sunuldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, 28-29 Aralık tarihlerinde hafta sonu da açık olacak. Her ilçede görev yapacak iki personel, sadece çiftçilerin kayıt işlemleriyle ilgili görev alacak.

BAŞVURMAYANLAR YENİ DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, çiftçilerin belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamalarının önemini vurguladı. Aksi takdirde çiftçiler 2025 yılında yeni desteklerden hiçbir şekilde yararlanamayacak.