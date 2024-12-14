Bakanlık Duyurdu, Resmî Gazete’de Yayımlandı: 456 Personel Alınacak

Resmî Gazete’de yayımlanan ilanda, pozisyonların dağılımı ve başvuru tarihleri hakkında detaylar yer aldı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımına başvurular ne zaman yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni alım süreciyle ilgili tüm ayrıntıları açıkladı. Bakanlık, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplamda 456 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.