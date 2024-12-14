Bakanlık Duyurdu, Resmî Gazete’de Yayımlandı: 456 Personel Alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli alanlarda görev alacak 456 sözleşmeli personel alımını Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurdu.
Kaynak: AA
Resmî Gazete’de yayımlanan ilanda, pozisyonların dağılımı ve başvuru tarihleri hakkında detaylar yer aldı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımına başvurular ne zaman yapılacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni alım süreciyle ilgili tüm ayrıntıları açıkladı. Bakanlık, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplamda 456 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, alım yapılacak branşları ve kadroları şu şekilde duyurdu:
14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker. Toplamda 456 kişi istihdam edilecek.
BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR BELLİ OLDU
Başvurular 16-27 Aralık tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Giriş sınavı, 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Mülakatlar, sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecek.