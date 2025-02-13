Bakanlık Duyurdu: Islak Mendillerin Satışı Durdurulacak

Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen, ıslak mendillerin tüm Avrupa'da yasaklanması için Avrupa Birliği'ne başvurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bakanlık Duyurdu: Islak Mendillerin Satışı Durdurulacak - Resim: 1

Hollanda hükümeti, plastik içeren ıslak mendillerin Avrupa genelinde yasaklanması için önemli bir adım attı. Son Haber'de yer alan habere göre, Hollanda hükümeti, Avrupa Birliği'nin Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi'ni genişleterek, tüm Avrupa'da ıslak mendillerin yasaklanması için Avrupa Birliği'ne başvurdu.

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Bakanlık Duyurdu: Islak Mendillerin Satışı Durdurulacak - Resim: 2

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Islak mendiller, tuvalete atıldığında kolayca çözünmüyor. Bu durum, kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açarak milyonlarca Euro'luk temizlik maliyetine neden oluyor. Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen, plastik içerikli ıslak mendillerin yol açtığı kirliliğin, temizlik maliyetinin yıllık 22 ila 55 milyon euro arasında olduğunu açıkladı.

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Bakanlık Duyurdu: Islak Mendillerin Satışı Durdurulacak - Resim: 3

Hollanda Çevre Bakanı Jansen, ıslak mendil kullanımının hızla arttığını ve bu durumun çevre için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bakan, birçok ülkede ıslak mendillerin yerini daha çevre dostu alternatiflerin aldığını ve bu yönde bir dönüşümün yaşandığını vurguladı.

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Bakanlık Duyurdu: Islak Mendillerin Satışı Durdurulacak - Resim: 4

PLASTİK ATIKLARLA MÜCADELE

Mendiller, doğada uzun süre parçalanmadan kalıyor ve denizlere, göllere ve topraklara karışarak ciddi çevre sorunlarına yol açıyor. Islak mendillerdeki plastikler, aynı zamanda artan plastik atık sorununu daha da büyütüyor. Hollanda'nın bu girişimi, Avrupa'da plastik atıklarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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