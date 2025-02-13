Bakanlık Duyurdu: Islak Mendillerin Satışı Durdurulacak
Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen, ıslak mendillerin tüm Avrupa'da yasaklanması için Avrupa Birliği'ne başvurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda hükümeti, plastik içeren ıslak mendillerin Avrupa genelinde yasaklanması için önemli bir adım attı. Son Haber'de yer alan habere göre, Hollanda hükümeti, Avrupa Birliği'nin Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi'ni genişleterek, tüm Avrupa'da ıslak mendillerin yasaklanması için Avrupa Birliği'ne başvurdu.
BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI
Islak mendiller, tuvalete atıldığında kolayca çözünmüyor. Bu durum, kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açarak milyonlarca Euro'luk temizlik maliyetine neden oluyor. Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen, plastik içerikli ıslak mendillerin yol açtığı kirliliğin, temizlik maliyetinin yıllık 22 ila 55 milyon euro arasında olduğunu açıkladı.
Hollanda Çevre Bakanı Jansen, ıslak mendil kullanımının hızla arttığını ve bu durumun çevre için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bakan, birçok ülkede ıslak mendillerin yerini daha çevre dostu alternatiflerin aldığını ve bu yönde bir dönüşümün yaşandığını vurguladı.
PLASTİK ATIKLARLA MÜCADELE
Mendiller, doğada uzun süre parçalanmadan kalıyor ve denizlere, göllere ve topraklara karışarak ciddi çevre sorunlarına yol açıyor. Islak mendillerdeki plastikler, aynı zamanda artan plastik atık sorununu daha da büyütüyor. Hollanda'nın bu girişimi, Avrupa'da plastik atıklarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.