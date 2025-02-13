Bakanlık Duyurdu: Islak Mendillerin Satışı Durdurulacak

Hollanda Çevre Bakanı Jansen, ıslak mendil kullanımının hızla arttığını ve bu durumun çevre için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bakan, birçok ülkede ıslak mendillerin yerini daha çevre dostu alternatiflerin aldığını ve bu yönde bir dönüşümün yaşandığını vurguladı.