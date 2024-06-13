Bakanlık duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerinin Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacağını duyurdu. Göktaş, ödemelerin yarın (14 Haziran 2024 Cuma) hesaplara yatacağını bildirdi.

Son Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek yarın toplam 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Bakanlık duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak! - Resim : 1

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Evde Bakım Yardımı
Son Güncelleme:
Boğaz geçiş ücretine zam: 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak Boğaz geçiş ücretine zam: 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak
Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı
iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı
Kurban Bayramı için en çok o tercih ediliyor: İki bayram arasında fiyatı arttı Kurban için vatandaşın tercihi oldu: Fiyatı arttı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Hesaplar değişti! Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu
Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada! Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı