Bakanlık Duyurdu: Ev Sahipleri İyice Köşeye Sıkıştı! Bunu Yapan 200 Bin TL Ödeyecek
Ekonomik verilerle uyuşmayan zamlar yapan ev sahipleri tek tek tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerinde fahiş fiyatla satışa çıkarılan 21 taşınmaz için toplam 4,2 milyon TL ceza kesti.
Kaynak: DHA
Ticaret Bakanlığı, emlak piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatlarında haksız artış yaptığı gerekçesiyle toplam 4 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.
EKONOMİK VERİLERLE UYUŞMAYAN ZAMLARA YAPTIRIM
Gürcan, ilan fiyatlarının genel ekonomik göstergelerle örtüşmeyen oranlarda artırıldığını tespit ettiklerini belirtti. Her bir taşınmaz sahibi için 200 bin TL ceza kesildiğini açıklayan Gürcan, amaçlarının emlak sektöründe adil ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmak olduğunu vurguladı.
Ticaret Bakanlığı’nın, geçtiğimiz mayıs ayı sonunda yaptığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte internet ortamındaki emlak ilanlarında sebepsiz fiyat artışları yasaklanmıştı. Yeni düzenleme, bu tür fiyat artışlarına doğrudan taşınmaz sahibine ceza kesilmesini mümkün kılıyor.
"VATANDAŞIN MENFAATİ İÇİN TEDBİRLER SÜRECEK"
Gürcan açıklamasında, elektronik ortamdaki ilanların ihbar ve incelemelerle denetlendiğini, yapılan analizler sonucunda belirtilen kişilerin kurallara aykırı davrandığının ortaya çıktığını kaydetti. Gürcan, "Emlak piyasasında şeffaflık ve dengeyi sağlamak, vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda ayrıca, söz konusu fiyat artışlarını belgeleyen ekran görüntülerine de yer verildi. Bakanlığın, özellikle büyükşehirlerde artan konut ve kira fiyatlarını mercek altına aldığı ve bu alandaki denetimlerini sıklaştıracağı bildirildi.