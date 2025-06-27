Bakanlık Duyurdu: Ev Sahipleri İyice Köşeye Sıkıştı! Bunu Yapan 200 Bin TL Ödeyecek

"VATANDAŞIN MENFAATİ İÇİN TEDBİRLER SÜRECEK"

Gürcan açıklamasında, elektronik ortamdaki ilanların ihbar ve incelemelerle denetlendiğini, yapılan analizler sonucunda belirtilen kişilerin kurallara aykırı davrandığının ortaya çıktığını kaydetti. Gürcan, "Emlak piyasasında şeffaflık ve dengeyi sağlamak, vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca, söz konusu fiyat artışlarını belgeleyen ekran görüntülerine de yer verildi. Bakanlığın, özellikle büyükşehirlerde artan konut ve kira fiyatlarını mercek altına aldığı ve bu alandaki denetimlerini sıklaştıracağı bildirildi.