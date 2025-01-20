Bakanlık Duyurdu, Bugün Resmen Başladı: 81 İlde Artık Tamamen Ücretsiz Olacak

GENÇLER TATİLİ VERİMLİ GEÇİRECEK

Bakanlık, yoğun bir eğitim döneminin ardından gençlere bu tür fırsatlar sunarak onların hem dinlenmesini hem de yeni bilgiler edinmesini amaçlıyor. Ücretsiz olarak sunulan GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlerin tatil döneminde kendilerini geliştirebilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir ortam sağlayacak.

GSB GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, 20 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe gençlik merkezlerinde gerçekleştirilecek.