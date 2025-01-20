Bakanlık Duyurdu, Bugün Resmen Başladı: 81 İlde Artık Tamamen Ücretsiz Olacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde 81 ilde uygulanacak yeni düzenlemeyi duyurdu. GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, 1 Şubat'a kadar gençlik merkezlerinde tamamen ücretsiz olarak hayata geçirilecek
Kaynak: Haber Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yarıyıl tatilini daha verimli ve keyifli geçirmeleri için yeni bir program başlattı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde 81 ilde uygulanacak GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlik merkezlerinde tamamen ücretsiz olarak hayata geçirilecek.
BUGÜN İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK
20 Ocak'ta başlayacak program, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilecek ve gençlere sportif, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle dolu bir tatil sunacak. Bakanlık yetkilileri, bu programın amacının gençlere hem eğlenceli bir mola sağlamak hem de sosyal ilişkilerini güçlendirmek olduğunu ifade etti.
ÇOK SAYIDA ETKİNLİKLER OLACAK
Program kapsamında gençlik merkezlerinde düzenlenecek etkinlikler, gençlerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini hedefliyor. Resim, müzik, dans ve drama gibi sanatsal faaliyetlerin yanı sıra takım sporları ve bireysel spor dallarına yönelik etkinlikler de programda yer alacak.
GSB yetkilileri, bu etkinliklerin gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklerken sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, gençlere ilgi alanlarına yönelik deneyimler sunularak kişisel yeteneklerini keşfetme imkanı sağlanacak.
GENÇLER TATİLİ VERİMLİ GEÇİRECEK
Bakanlık, yoğun bir eğitim döneminin ardından gençlere bu tür fırsatlar sunarak onların hem dinlenmesini hem de yeni bilgiler edinmesini amaçlıyor. Ücretsiz olarak sunulan GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlerin tatil döneminde kendilerini geliştirebilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir ortam sağlayacak.
GSB GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?
GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, 20 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe gençlik merkezlerinde gerçekleştirilecek.