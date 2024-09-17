Bakanlık Duyurdu: 150 Bin Liralık Kredi Desteğine O Şehir de Dahil Oldu

1 İL DAHA DAHİL EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarına göre, bu destek programının kapsamı genişletilerek daha fazla ilde uygulanması planlanıyor. Bakanlık, evlilik öncesi genç çiftlere ekonomik destek sağlamak ve evlilik sürecindeki mali yükü azaltmak için bu tür kredi imkanlarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu fondan yararlanmak isteyen gençler, başvuru koşulları ve il bazındaki uygulamaları takip ederek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimlerine başvuru yapabilirler.

Göktaş sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibariyle Osmaniye’den de başvuruları almaya başlıyoruz. Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun."

HANGİ ŞARTLARI TAŞIMAK GEREKİYOR?

Evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere destek olmak amacıyla oluşturulan projeden yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Özellikle, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde ikamet edenler bu projeden faydalanabilecektir.

Evlenecek çiftlerin her ikisi de aşağıdaki şartları taşımalıdır:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)

3. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak

4. Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

5. Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak

6. Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek

7. Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

8. karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

Başvuru süreci e-Devlet üzerinden yürütülecek olup, gerekli belgeler (yerleşim yeri belgesi, tapu bilgileri, adli sicil kaydı) ilgili kurumlardan dijital ortamda temin edilecektir. Yıllık gelir beyanı da yine e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.