Bakanlık Duyurdu: 1 Ocak 2025'ten İtibaren Yasaklandı! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

NEDEN KOTO VE YASAK GETİRİLDİ?

Bu kararın alınmasının temel nedeni, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği olarak açıklandı. Aşırı toplama, birçok bitki türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyordu. Bu yasaklama ile birlikte, bu değerli bitkilerin doğal yaşam alanlarında korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Ancak, bu yasanın etkin bir şekilde uygulanması ve denetimlerin sıkı tutulması da büyük önem taşıyor.