Bakanlık Duyurdu: 1 Ocak 2025'ten İtibaren Yasaklandı! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
2025 yılında sayılı günler kala yeni yasak kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı çiçek soğanlarının ihracatının tamamen yasaklandığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ülkemizin doğal güzelliklerine önemli bir katkı sağlayan birçok çiçek türü, ne yazık ki aşırı toplanma ve kaçakçılık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı önemli bir adım attı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı çiçek soğanlarının ihracatı tamamen yasaklandı.
HANGİ ÇİÇEKLERE İHRACAT YASAĞI GELDİ?
Yeni düzenlemeyle birlikte, soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, kara çiğdem, lale, yılan bacağı, yılan pancarı, çakmuz, yılan bıçağı, nilüfergiller, salepgiller, yılan yastığı, kum zambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen, kardelen, süsen, şakayık gibi birçok çiçek soğanının doğadan toplanması ve ihracatı yasaklandı. Bazı sıklamen çeşitleri, Toros ve Karadeniz kardeleni ile sarıkokulu için ise ihracat kotaları belirlendi.
NEDEN KOTO VE YASAK GETİRİLDİ?
Bu kararın alınmasının temel nedeni, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği olarak açıklandı. Aşırı toplama, birçok bitki türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyordu. Bu yasaklama ile birlikte, bu değerli bitkilerin doğal yaşam alanlarında korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Ancak, bu yasanın etkin bir şekilde uygulanması ve denetimlerin sıkı tutulması da büyük önem taşıyor.