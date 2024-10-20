Bakanlık Düğmeye Bastı: Rekor Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı, sunulmayan hizmetlerden ücret alınması, taahhüt koşullarının tüketici aleyhine değiştirilmesi ve fesih taleplerinin zamanında yerine getirilmemesi gibi nedenlerle toplam 24 milyon 192 bin lira idari para cezası verdi.

200 BİN 88 FİRMAYA 857.1 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlık, 2024 yılının ilk dokuz ayında da tüketici haklarının korunmasına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 200 bin 88 firmaya toplamda 857,1 milyon lira ceza kestiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi