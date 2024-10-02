Bakanlık Düğmeye Bastı: O Ödemelere Zam Geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın engelli vatandaşlara sağladığı engelli aylığı ödemelerine zam geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekim ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak olan engelli aylığı ödemeleri, birçok vatandaşın gündeminde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli aylıklarını 2025 yılı itibarıyla zam yapacak. Bu doğrultuda, ocak ayının başında memur maaşlarının artmasıyla birlikte engelli aylıkları da yükselecek.
YÜZDE 15 ZAM GELECEK
Engelli aylıkları, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenecek. Ocak ayında memur maaşlarında beklenen artış oranları ise %10 ile %15 arasında değişiyor. Bu durumda, %40 ila %69 engelli oranına sahip olan bireylere ödenen 3 bin 338 TL ve %70 ve üzeri engelli raporu bulunanlara verilen 5 bin 007 TL’lik aylıkların da aynı oranda artacak.
Aralık ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından, memur maaş zammıyla birlikte engelli aylıklarının güncellenmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu artışlarla ilgili resmi açıklamaları kendi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapacak.
Bunun yanı sıra, evde bakım maaşları ve diğer sosyal yardımların da artması öngörülüyor. Engelli bireylerin ve ailelerinin desteklenmesi adına bu değişikliklerin toplum üzerindeki etkisi büyük önem taşıyor.