Bakanlık Düğmeye Bastı: O Ödemelere Zam Geliyor

YÜZDE 15 ZAM GELECEK

Engelli aylıkları, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenecek. Ocak ayında memur maaşlarında beklenen artış oranları ise %10 ile %15 arasında değişiyor. Bu durumda, %40 ila %69 engelli oranına sahip olan bireylere ödenen 3 bin 338 TL ve %70 ve üzeri engelli raporu bulunanlara verilen 5 bin 007 TL’lik aylıkların da aynı oranda artacak.