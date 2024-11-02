Bakanlık Düğmeye Bastı: Market Raflarından Tamamen Kaldırılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayında yayınlamaya başladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncellemeye devam ederken, market raflarında satılan ürünlerin güvenilirliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son aylarda, gıda ürünlerinde yanıltıcı isim ve ambalaj kullanımına yönelik bazı kısıtlamalar getirilmesi için harekete geçen Bakanlık, özellikle 'tost peyniri' etiketinde düzenlemeler yaptı.
Gıdaların sağlık ve hijyen standartlarına uygunluğu konusundaki tartışmalar sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ibare ve paket tasarımlarına karşı ciddi bir denetim süreci başlattı. Bakanlık, hazırladığı taslağa göre, zincir marketlerde satılan bazı peynir ürünlerinin ambalajında 'tost peyniri' ifadesinin kullanılmasını kısıtladı.
TAMAMEN YASAKLANACAK
Bakanlık, süt oranı düşük peynir ürünlerinin 'kaşar peyniri' ile karıştırılmasına neden olan yanıltıcı ambalaj ifadelerine yönelik yaptırımları da gündemine aldı. Yeni düzenleme kapsamında, özellikle 'eritme peynir' adı altında satılan ürünlerin ambalajında artık 'tost peyniri' ibaresine yer verilmeyecek. Bu tür peynirler, market raflarında ancak ürünün içeriğini net şekilde belirten etiketlerle satışa sunulabilecek. Bu düzenlemelere uymayan ürünlerin satışı ise tamamen yasaklanacak.
HAYVAN GÖRSELLERİNE KISITLAMA
Ayrıca, yalnızca tek bir hayvan türünden elde edilen sütlerle üretilmeyen ve karışık sütlerin kullanıldığı ürünlerde, ambalajda hayvan görsellerinin kullanımına da kısıtlama getirildi. Bu sayede, tüketicinin süt kaynağı konusunda yanılgıya düşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Bakanlık, bu düzenlemelerle tüketicilerin gıda alışverişlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamayı ve hileli gıda uygulamalarına karşı halk sağlığını korumayı hedefliyor.