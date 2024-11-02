Bakanlık Düğmeye Bastı: Market Raflarından Tamamen Kaldırılacak

Son aylarda, gıda ürünlerinde yanıltıcı isim ve ambalaj kullanımına yönelik bazı kısıtlamalar getirilmesi için harekete geçen Bakanlık, özellikle 'tost peyniri' etiketinde düzenlemeler yaptı.

Gıdaların sağlık ve hijyen standartlarına uygunluğu konusundaki tartışmalar sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ibare ve paket tasarımlarına karşı ciddi bir denetim süreci başlattı. Bakanlık, hazırladığı taslağa göre, zincir marketlerde satılan bazı peynir ürünlerinin ambalajında 'tost peyniri' ifadesinin kullanılmasını kısıtladı.