Bakanlık Düğmeye Bastı! Bu Cihazları Kullanan Herkese Ceza Kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında eski tip POS cihazlarını kullanan işletmelere ceza uygulama kararı aldı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş yapılmasına rağmen, hala eski cihazların kullanımına devam eden mükelleflere ciddi yaptırımlar uygulanacak.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEŞVİK EDİLECEK

Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla perakende satışlarda doğru fatura ve fiş düzenlenmesini sağlamak ve kartla ödeme imkanlarını artırmak için bir dizi önlem aldı. 2013 yılında başlatılan uygulama ile, seyyar EFT-POS cihazları ve fiş düzenleyen cihazlar birleştirilerek yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması teşvik edildi. Bu yenilik sayesinde, banka kartları ile yapılan tahsilatlar tek bir belge ile kaydedilerek kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KARTLI ÖDEMELER ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan tebliğ ile, dönüşüm sürecinin 1 Temmuz 2024'e kadar tamamlanması gerektiği belirtildi. Yeni nesil cihazlar üzerinden kartla ödeme kabul edilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca, eski sistemlerin kullanımına son verilmesi için özel ceza düzenlemeleri de hayata geçirildi.

ESKİ CİHAZLARI KULLANANLARA 20 BİN TL CEZA KESİLECEK

Bakanlık, seyyar EFT-POS cihazlarının hala kullanıldığını tespit ettiğinde tüm banka ve ödeme kuruluşlarına yazı göndererek, bu cihazların derhal kullanımının durdurulmasını ve yerlerine yeni nesil cihazların verilmesini talep etti. Eski cihazları kullanan mükelleflere ise SMS ve mektup ile uyarılar yapıldı. Yapılan kontrollerde, eski cihazları kullanan mükelleflere 20 bin lira veya 10 bin lira ceza kesileceği bildirildi.

BANKALARA DA 200 BİN TL CEZA KESİLECEK

Bu işlemler neticesinde her tespit için ayrı ayrı olmak üzere yasak seyyar EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlara 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara 10 bin lira ve bu cihazları mükelleflerden geri almayan banka ve ödeme kuruluşlarınaysa 200 bin lira ceza kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. "Hatalı cihazların kullanımına son verilmesi büyük önem taşıyor. Bu değişimi gerçekleştirmeyen mükelleflere ve bankalara ceza uygulanacaktır" dedi. Şimşek, perakende ticarette kayıt dışılıkla mücadele konusundaki çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA