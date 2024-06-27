Bakanlık düğmeye bastı: Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağını önlemek amacıyla banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında uygulanan cezaları önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

Bakanlık düğmeye bastı: Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketinde, banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında yer alan cezalar önemli ölçüde artırılıyor. Bu değişiklik, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve kayıt dışı ekonominin engellenmesi amacıyla yapılıyor.

Yeni düzenlemede öne çıkan bazı detaylar şunlardır:

Banka hesabı paylaşımı: Başkasına ait banka hesabını kullanarak yapılan mal teslimi veya hizmet ifa etme işlemlerinde, hem hesabı kullanan kişiye hem de hesabın sahibi kişiye işleme konu tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bu ceza türünde uygulanacak asgari ceza 25 bin lira olarak belirlenirken, üst limit ise 20 milyon liraya kadar çıkabilecek.

POS cihazı paylaşımı: Kendi POS cihazını başka mükelleflere kullandıran veya başkasına ait POS cihazı kullanan kişiler, her bir tespit için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezasına tabi tutulacak.

Bu tür ihlallerde, bilanço esasında defter tutan mükelleflere 75 bin lira, işletme hesabında defter tutan mükelleflere 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere ise 19 bin 500 lira ceza kesilecek.

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