Bakanlık Canlı Yayında İlk Kez Duyurdu: İşsiz Gençlere Destek Ödemesi Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik önemli bir destek programı başlattı. Bu kapsamda, iş bulma sürecinde olan gençlere 10.878 TL tutarında bir ödeme yapılacak. Bu destek, gençlerin iş arama süreçlerindeki maddi yükünü hafifleterek, iş hayatına atılmalarını kolaylaştıracak.

Destek ödemesi "İşe Yönlendirme/İşe Başlama Yardımları" olarak adlandırılırken, gençlerin ekonomik zorluklarını hafifletmek ve iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı. Peki, kimler bu yardımdan faydalanabilir? İşte başvuru şartları ve detaylar...