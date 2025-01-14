Bakanlık Canlı Yayında İlk Kez Duyurdu: İşsiz Gençlere Destek Ödemesi Geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençleri rahatlatacak haberi duyurdu. İş bulma sürecinde olan gençlere artık 10.878 TL maddi destek sağlanacak. Yeni destek paketinin şartları belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik önemli bir destek programı başlattı. Bu kapsamda, iş bulma sürecinde olan gençlere 10.878 TL tutarında bir ödeme yapılacak. Bu destek, gençlerin iş arama süreçlerindeki maddi yükünü hafifleterek, iş hayatına atılmalarını kolaylaştıracak.
Destek ödemesi "İşe Yönlendirme/İşe Başlama Yardımları" olarak adlandırılırken, gençlerin ekonomik zorluklarını hafifletmek ve iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı. Peki, kimler bu yardımdan faydalanabilir? İşte başvuru şartları ve detaylar...
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
Başvurular, kimlik belgesi ile birlikte, Türkiye genelindeki 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılabilecek.
Sosyal yardım alacak kişilerin, çalışabilir durumda olmaları ve İŞKUR’a kaydolmaları gerekiyor.
Ayrıca, iş görüşmelerine katılan ve işe kabul edilen kişilerin yol masrafları, sağlık raporu, fotoğraf gibi giderleri de bu destek kapsamında karşılanacak.
İŞ ARAYAN GENÇLERE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR YATACAK?
Başvuru yapan gençlerin hesaplarına yatacak ücretler şu şekilde:
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir. (2.210 TL)
Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir. (8.668 TL)