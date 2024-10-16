Bakanlık Bitti Gözlerdeki Işıltı Söndü: Nebati'yi Yıkan Gelişme, 7 Şubesini Apar Topar Kapattı

Allianz Trade raporuna göre Türkiye’de 5 şirketten birinin iflas etmesi bekleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Ocak-Ağustos 2024 dönemine ait verilerine göre ise, bu süreçte 16,634 şirket faaliyetine son verildiği görüldü. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iktidarın uyguladığı politikaların sonuçlarından etkilenen isimlerden biri oldu.