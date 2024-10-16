Bakanlık Bitti Gözlerdeki Işıltı Söndü: Nebati'yi Yıkan Gelişme, 7 Şubesini Apar Topar Kapattı
Bakanlığı döneminde ekonomik bir soruya verdiği “Gözlerime bakar mısınız? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” yanıtı tepki çeken eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin ailesine ait BG Store Mağazacılık’ın 7 şubesine kilit vuruldu.
Kaynak: Birgün
Allianz Trade raporuna göre Türkiye’de 5 şirketten birinin iflas etmesi bekleniyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Ocak-Ağustos 2024 dönemine ait verilerine göre ise, bu süreçte 16,634 şirket faaliyetine son verildiği görüldü. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iktidarın uyguladığı politikaların sonuçlarından etkilenen isimlerden biri oldu.
7 ŞUBESİNİ APAR TOPAR KAPATTI
Nebati, bakanlık döneminde ekonomiyle ilgili bir soruya yanıt olarak “Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” demişti. Ancak bu “ışıltı”, bakanlık bittikten sonra sönmeye başladı.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Nurettin Nebati’nin bakanlık yaptığı dönemde, BG Store, 2021 Aralık ile 2022 Nisan arasında 11 yeni şube açmıştı. Ancak şirket, 2023 ve 2024 yıllarında toplamda 7 şubesini kapatmak zorunda kaldı. Ticari kayıtlara göre, kapatılan şubelerden 6’sı İstanbul’da, 1’i ise İzmir’de bulunuyordu.
Nebati Ailesi’ne ait olan şirketin kapanan şubelerinin isimleri ve kapanma tarihleri şu şekilde:
İzmir Şubesi (7 Mart 2024)
Maltepe Piazza Şubesi (6 Eylül 2023)
Hilltown Şubesi (17 Ekim 2023)
Nev Çarşı Şubesi (14 Kasım 2023)
Havalimanı Şubesi (3 Eylül 2024)
Ataköy Şubesi (3 Ekim 2024)
Meydan AVM Şubesi (4 Ekim 2024)