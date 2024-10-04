Bakanlık Alarma Geçti: Kahverengi Kokarca Böceği Milyonlarca Liralık Zarar Verdi! 'Büyük Felakete Yol Açabilir'

Uzmanların tüm müdahale çabalarına rağmen, böceğin hızlı üreme ve yayılma kapasitesi nedeniyle tarımsal üretimde büyük bir tehdit oluşturmaya devam edeceği ve önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu tehdidin daha da büyüyeceği öngörülüyor.

Anavatanı Çin, Japonya ve Tayvan olan ve bilimsel adı Halyomorpha halys olan bu böcek, çiftleşmek için koku salgılayarak karşı cinsini çeker. 1-2 santimetre büyüklüğündeki böcekler, Amerika ve Avrupa'ya yayıldıktan sonra 2017'de Türkiye'ye ulaştı. Şu anda İstanbul dahil 17 ilde varlığı biliniyor ve özellikle Karadeniz bölgesinde ciddi bir tehdit oluşturmuş durumda.